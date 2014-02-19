حضور چشمگیر کشورهای اسلامی نشان از اعتماد به جمهوری اسلامی ایران/ تحلیلی دقیقی از غیبت عربستان ندارم

به گزارش پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اختتامیه نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در نشستی خبری حاضر و پاسخگوی سوالات رسانه های خارجی و داخلی شد.

وی در ابتدای این نشست گفت: خدا را شکر می کنیم که اجلاس کشورهای اسلامی در روزهای اخیر در تهران به نحو نیکویی انجام شد. حضور چشمگیر پارلمانها به جز دو تا سه کشور و همچنین روسای پارلمانها حکایت از این دارد که همبستگی کشورهای اسلامی بیش از گذشته شده و نقش جمهوری اسلامی هم بسیار مفید و عزتمند بود.

وی با بیان اینکه باعث فخر و مباهات ایران است که تقریبا همه پارلمانها دعوت ایران را پذیرفتند و برای حضور در اجلاس به ایران آمدند اظهار کرد: در این چند روز در سطح کمیته و اجلاس سران بحثهای خوبی در خصوص چالشهای جهان اسلام و راههای برون رفت از آن مطرح شد و در قطعنامه بیانیه پایانی نمود پیدا کرد.

لاریجانی ادامه داد: از این جهت ظرفیت خوبی به وجود آمده و روابط صمیمانه پارلمانی ایران و کشورهای اسلامی باعث می شود در مقابل چالشهایی که یک گونه آن استبدادی و گونه دیگر آن مربوط به جریانهای افراطی و تروریسم است فائق آییم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این اجلاس نمادی از حضور مقتدر ایران در صحنه های اسلامی را نشان داد خاطر نشان کرد: از هیاتهای پارلمانی و رسانه های جمعی و گروهی برای حضور و پوشش این اجلاس تشکر می کنم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال شبکه خبر مبنی بر اینکه اجماع کشورها در ایران نشان از اتحاد بود این چه پیامی برای دیگر کشورها دارد گفت: این مجمع نشان از همبستگی و اتحاد میان کشورهای اسلامی بود و هم نشان از اعتماد به جمهوری اسلامی ایران که هر دو وجه آن اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بعضی از اقدامات شیطنت آمیز ایران هراسی که عده ای تصور می کردند می توانند موجی ایجاد کند سست بود و کشورهای اسلامی راغب به همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند. و این اتحاد حاوی پیام اعتماد ساز بین کشورهای اسلامی است.

علی لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه تلویزیونی عراق در خصوص عدم حضور رئیس پارلمان و یا سفیر عربستان در اجلاس گفت: از 54 عضو سازمان همکاری های اسلامی فقط کشور عربستان، گویان و مصر در اجلاس حضور نیافتند، کشور مصر پارلمان نداشت دوستان سعودی هم حضور نیافتند که نمی توانم تحلیل دقیقی از عدم حضور آنهاداشته باشم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال دیگری در باره مبارزه با افراطی گری و تکفیر در عمل گفت: این اجلاس برای ایجاد همگرایی فکری و همینکه شما احساس کردید در مورد افراطی گری و فلسطین هم نظری میان کشور های اسلامی وجود دارد امری مهم است.

لاریجانی افزود: پارلمان کشورها هم وزن نیستند تا بتوانند دولت های خود را در مسائل همراه کنند.

وی در پایان اجلاس تهران را راهکاری برای افزایش دیپلماسی پارلمانی توصیف کرد و گفت: در این راستا گامهای مهمی برداشته شده است.