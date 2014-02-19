6 شهید و 129 زخمی آمار نهایی انفجارهای بئر حسن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان آمار نهایی قربانیان انفجارهای تروریستی در بئر حسن در صبح امروز را 6 شهید و بیش از 129 زخمی اعلام کردند.

این منابع بیان کردند: بیشتر زخمی شدگان بیمارستانها را ترک کرده اند و تنها چهار نفر وضعیت وخیم دارند و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.

این منابع افزودند: زخمی شدگان در بیمارستان بهمن، رسول اعظم، الساحل، الزهراء و بیمارستان بیروت به سر می برند.

منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان از انتقال باقیمانده اجساد بدون هویت به بیمارستان رسول اعظم برای آزمایش لازم برای تشخیص هویت آنها خبر دادند.