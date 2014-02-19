  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۴۰

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد:

6 شهید و 129 زخمی آمار نهایی انفجارهای بئر حسن

6 شهید و 129 زخمی آمار نهایی انفجارهای بئر حسن

وزارت بهداشت لبنان آمار نهایی انفجارهای بئر حسن را شش شهید و 129 زخمی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان آمار نهایی قربانیان انفجارهای تروریستی در بئر حسن در صبح امروز را 6 شهید و بیش از 129 زخمی اعلام کردند.

این منابع بیان کردند: بیشتر زخمی شدگان بیمارستانها را ترک کرده اند و تنها چهار نفر وضعیت وخیم دارند و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.

این منابع افزودند: زخمی شدگان در بیمارستان بهمن، رسول اعظم، الساحل، الزهراء و بیمارستان بیروت به سر می برند.

منابع وابسته به وزارت بهداشت لبنان از انتقال باقیمانده اجساد بدون هویت به بیمارستان رسول اعظم برای آزمایش لازم برای تشخیص هویت آنها خبر دادند.

کد مطلب 2240109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها