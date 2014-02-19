به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز نمایشگاه معرق افرا با آثار 9 نفر از هنرجویان آموزشگاه نقش باران به مدیریت مسعود رحمتی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، هنرمندان و هنردوستان شهرقدسی افتتاح شد و تا 7 اسفند همه روزه صبح ها از ساعت 10 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 19 پذیرای هنردوستان است.

مدیریت نمایشگاه در حاشیه این آیین به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با آثار 9 نفر از هنرجویان برپا شده که 5 نفر از این هنرجویان کم توان ذهنی هستند، صادق بختیاری، حسین رسول زاده، امیر دهقان، امیرحسین بهنام و مهران زمان هنرجویان معلول این نمایشگاه هستند.

مسعود رحمتی افزود: رده سنی این افراد از 17 تا 23 سال است و با یکسال آموزش موفق به خلق این آثار شده اند، در ضمن هزینه‌های آموزش هنرجویان کم توان ذهنی کاملا رایگان است، همه هزینه های برپایی نمایشگاه نیز به عهده مدیریت آموزشگاه و هدف نشان دادن قابلیت‌های هنری هنرمندان شهرقدسی است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه معرقی است که آموزشگاه نقش باران در سطح شهرستان برگزار می کند، آثار ارائه شده در این نمایشگاه بین 200 تا 800 هزار تومان قیمت گذاری شده اند و علاقمندان می توانند آثار دلخواه خود را خریداری کنند.



نبود مکان مناسب برای ارائه آثار و برپایی نمایشگاه از مشکلات اصلی هنرمندان قدس است



این هنرمند تاکید کرد: هنر شهرستان قدس بسیار مهجور است به نحوی که حتی هنرمندان یک سالن یا گالری برای نمایش آثار خود ندارند و این مسئله برای شهرستانی با جمعیت 350 هزار نفری و هنرمندانی که در سطح کشور مطرح هستند، حتی سال گذشته نمایشگاهی از آثار معرق اینجانب به مدت یک هفته در هفته فرهنگی ایران در ترکیه برپا شد، بسیار بد است، شهرستانهای همجوار سالن ها و فرهنگسراهای مجهزی برای این کار دارند.



وی اعلام کرد: این امر موجب شده که هنرمندان نتوانند آثار خود را به فروش برسانند و با این تورمی که بوجود آمده و افزایش قیمت مواد اولیه کار معرق حتی تولید آثار کاهش می یابد، از مسئولان فرهنگی شهرستان مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون فرهنگی شورا و میراث فرهنگی و صنایع دستی تقاضا می شود تا مکان مناسبی برای برپایی نمایشگاه ها تهیه کنند.

رحمتی افزود: مسئولان باید با هنرمندان برخورد شایسته ایی داشته باشند و هنر را ارزشمند بدانند و بستری فراهم کنند تا آثار آنان و صنایع دستی در غرفه هایی به نمایش عموم در بیاید، همواره گفته می شود فرهنگسازی در شهرها مهم است می توان این کار را در نمایشگاه های هنری آغاز کرد به طور مثال می توان برای تقدیر از افراد برتر شهرستان در هرجایگاهی از صنایع دستی استفاده کرد، این مورد قانون مصوب کشور است و هم برای هنرمندان مفید است هم برای افرادی که هدیه می گیرند اما متاسفانه این کار صورت نمی گیرد.



حمایت اعضای شورا از هنرمندان و تجلیل از بانوان نقاش



در ادامه مراسم از پنج بانوی هنرمند نقاش که در دهه فجر آثار خود را در نمایشگاه سیاه قلم به نمایش گذاشته بودند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در این مورد اظهار داشت: همه انسانها در ذات خود به هنر علاقمند هستند و مسئولان وظیفه دارند تا از هنرمندان حمایت کنند.

پروانه نجمی افزود: اعضای شورای شهر مدافع حقوق هنرمندان هستند و با حضور در نمایشگاه ها و محافل هنری این موضوع را اثبات کردند و قصد دارند این رویه را ادامه دهند، اهدای لوح به بانوان هنرمند فقط به جهت دلگرمی دادن به آنان است تا در مسیر پیش روی خود محکمتر گام بردارند.



وی ادامه داد: حتما در روز پایانی این نمایشگاه نیز از هنرمندان معرق کاری که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمدند قدردانی خواهد شد، از مسئولان نیز در خواست می شود تا با اطلاع رسانی موجب بازدید بیشتر مردم از این نمایشگاه ها شوند و تلاش کنند تا این محافل هنری و قابلیتهای هنرمندان شهرستان قدس در رسانه ها و صدا و سیما نیز انعکاس یابند.