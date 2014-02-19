به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نقد و بررسی فیلم سینمایی «چ» عصر امروز چهارشنبه سی‌‎ام بهمن با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان این فیلم، مهدی چمران عضو شورای شهر اسلامی تهران، مریلا زارعی بازیگر فیلم، اکرم کاظم‌‌زاده همسر شهید اصغر وصالی و ابوالقاسم طالبی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

پس از نمایش فیلم و سخنان مهدی چمران برادر شهید مصطفی چمران، مریم کاظم‌زاده، اولین خبرنگار زن دوران دفاع مقدس و همسر شهید اصغر وصالی ضمن تشکر از حاتمی‌کیا، کارگردان فیلم «چ» و بابک حمیدیان، بازیگر نقش همسر شهیدش در فیلم گفت: ذکر مظلومیت شهدای پاوه واجب بود که حاتمی‌کیا با هنرمندی آن را به تصویر کشید.

وی افزود: در این 33 سال از وصالی و یاران دستمال سرخش هیچ یادی نشده است. آنها اولین کسانی بودند که در حادثه کردستان و مریوان و به خصوص ماجرای پاوه حضوری پررنگ داشتند و سپس به عنوان فرماندهان و سربازان دلیر جبهه های غرب معروف شدند.

همسر شهید وصالی خاطرنشان کرد: دستمال‌سرخ‌ها به دعوت خود مردم پاوه به این شهر رفتند و از میان 60 نفری که به این شهر وارد شدند تنها 8 نفر زنده ماندند.

وی ادامه داد: امروز که در دانشگاه هستم دوست دارم از شهید مسعود نعیمی که عضو دستمال سرخ‌ها بود یادی کنم. آن شهید بزرگوار شاگرد ممتاز دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک بود و در شب آخر پاوه که حاتمی‌کیا نیز آن را روایت کرده است حضور داشت و در مقابل درخواست شهید وصالی در مورد ترک خانه پاسدار شهر پاوه با گریه از او خواست که کاری نکند که تنهایش بگذارند!

مریم کاظم‌زاده بیان کرد: در آن شب آخر فردی مانند شهید قاسم طاهرنیا هم که در فیلم دیده شده بود حضور داشت که عضو گارد جاویدان شاه بود و بعد به سپاه پیوست. این فرد با رشادت زیادی در پاوه جنگید تا شهید شد.

در ادامه این برنامه از لشکری‌پور مدیر پروژه فیلم، مریلا زارعی بازیگر فیلم و زواره‌ای مدیر جلوه‌های ویژه فیلم تقدیر به عمل آمد که زواره‌ای در سخنانی کوتاه گفت: من نماینده‌ای از جوانان ایرانی هستم که کارهای صداگذاری این فیلم و جلوه‌های بصری آن را انجام داده‌ام. آنچه در این فیلم دیدید حاصل کارهای ایرانی‎‌هاست نه یک هالیوودی.