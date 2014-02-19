  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۴۳

همسر شهید اصغر وصالی:

هیچ یادی از «دستمال سرخ‌ها» در این 33 سال نشده است/ داستان یک پاسدار شهید که عضو گارد جاویدان شاه بود

هیچ یادی از «دستمال سرخ‌ها» در این 33 سال نشده است/ داستان یک پاسدار شهید که عضو گارد جاویدان شاه بود

همسر شهید اصغر وصالی در مراسم اکران فیلم «چ» در دانشگاه تهران ضمن تشکر از حاتمی‌کیا و بابک حمیدیان بازیگر نقش همسر شهیدش گفت: ذکر مظلومیت شهدای پاوه واجب بود که حاتمی‌کیا با هنرمندی آن را به تصویر کشید، تا پیش از این در این 33 سال از وصالی و یاران دستمال سرخش هیچ یادی نشده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نقد و بررسی فیلم سینمایی «چ» عصر امروز چهارشنبه سی‌ام بهمن با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان این فیلم، مهدی چمران عضو شورای شهر اسلامی تهران، مریلا زارعی بازیگر فیلم، اکرم کاظم‌‌زاده همسر شهید اصغر وصالی و ابوالقاسم طالبی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

پس از نمایش فیلم و سخنان مهدی چمران برادر شهید مصطفی چمران، مریم کاظم‌زاده، اولین خبرنگار زن دوران دفاع مقدس و همسر شهید اصغر وصالی ضمن تشکر از حاتمی‌کیا، کارگردان فیلم «چ» و بابک حمیدیان، بازیگر نقش همسر شهیدش در فیلم گفت: ذکر مظلومیت شهدای پاوه واجب بود که حاتمی‌کیا با هنرمندی آن را به تصویر کشید.

وی افزود: در این 33 سال از وصالی و یاران دستمال سرخش هیچ یادی نشده است. آنها اولین کسانی بودند که در حادثه کردستان و مریوان و به خصوص ماجرای پاوه حضوری پررنگ داشتند و سپس به عنوان فرماندهان و سربازان دلیر جبهه های غرب معروف شدند.

همسر شهید وصالی خاطرنشان کرد: دستمال‌سرخ‌ها به دعوت خود مردم پاوه به این شهر رفتند و از میان 60 نفری که به این شهر وارد شدند تنها 8 نفر زنده ماندند.

وی ادامه داد: امروز که در دانشگاه هستم دوست دارم از شهید مسعود نعیمی که عضو دستمال سرخ‌ها بود یادی کنم. آن شهید بزرگوار شاگرد ممتاز دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک بود و در شب آخر پاوه که حاتمی‌کیا نیز آن را روایت کرده است حضور داشت و در مقابل درخواست شهید وصالی در مورد ترک خانه پاسدار شهر پاوه با گریه از او خواست که کاری نکند که تنهایش بگذارند!

مریم کاظم‌زاده بیان کرد: در آن شب آخر فردی مانند شهید قاسم طاهرنیا هم که در فیلم دیده شده بود حضور داشت که عضو گارد جاویدان شاه بود و بعد به سپاه پیوست. این فرد با رشادت زیادی در پاوه جنگید تا شهید شد.

در ادامه این برنامه از لشکری‌پور مدیر پروژه فیلم، مریلا زارعی بازیگر فیلم و زواره‌ای مدیر جلوه‌های ویژه فیلم تقدیر به عمل آمد که زواره‌ای در سخنانی کوتاه گفت: من نماینده‌ای از جوانان ایرانی هستم که کارهای صداگذاری این فیلم و جلوه‌های بصری آن را انجام داده‌ام. آنچه در این فیلم دیدید حاصل کارهای ایرانی‎‌هاست نه یک هالیوودی.

کد مطلب 2240116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • میلاد IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      روح تمام دلاور مردان ایران زمین شاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها