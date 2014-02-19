محور حمیل به ایلام بازگشایی شد

حسن فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای صبح امروز (چهارشنبه) محور حمیل به ایلام به دلیل ریزش کوه تا ساعت حدود 19 امشب مسدود شد که با تلاش نیروهای راهداری استان های کرمانشاه و ایلام بازگشایی شد.

وی دلیل ریزش کوه را، وجود ترانشه و بارش های اخیر عنوان کرد و گفت: در پی بروز این اتفاق حدود سه هزار متر مکعب سنگ و گل و لای محور حمیل به ایلام را مسدود کرد.

فدایی افزود: به محض وقوع این اتفاق، نیروهای راهداری از همان ساعات ابتدایی مشغول پاکسازی محور شدند و راه فرعی نیز به منظور تردد اضطراری وسایط نقلیه در آن ایجاد شد.

مدیرکل را وشهرسازی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: عملیات پاکسازی محور ایلام به کرمانشاه بیش از 12 ساعت به طول انجامید و هم اکنون خودروها در این محور در حال تردد هستند.

فدایی در پایان گفت: خوشبختانه ریزش کوه در محور ایلام - حمیل تلفات جانی در پی نداشته است.