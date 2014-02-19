انتخاب 106 اثر برای بخش مسابقه "حسنات"/ اصفهان پیشتاز ارسال آثار به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، زاون قوکاسیان عصر چهارشنبه در نشست خبری چهارمین جشنواره حسنات اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 145 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است و 106 اثر پس از انتخاب توسط سه کمیته متفاوت فیلم کوتاه، داستانی و مستند به بخش داوری رفته است.

وی با بیان اینکه هنرمندان اصفهانی با 319 اثر و تهرانی با 298 اثر پیشتاز ارسال آثار به جشنواره حسنات بوده اند، تاکید کرد: 115 اثر از سیستان، 110اثر خوزستان، 119 اثر از کرمانشاه، 34 اثر از زنجان، 35 اثر بندرعباس و 36 اثر از سمنان در این جشنواره شرکت داشته اند.

دبیر هنری جشنواره حسنات بیان داشت: تعدادی از فیلم هایی که ساختار خوبی داشته اما به دلیل تطابق کمتر موضوعی وارد جشنواره نشده است نیز در بخش "یک اثر، یک تجربه" به نمایش در می آید.

وی اضافه کرد: 18 فیلم نیز در بخش ویژه از اساتید و فیلمسازان پیشکسوت داریم و بر این اساس فیلم گفتگو از استاد سینایی برای نخستین بار به نمایش در می آید و فیلم هایی نیز از محمدعلی نجفی و پریوش نظریه اکران می شود.

قوکاسیان ابراز داشت: همچنین در چهارمین جشنواره حسنات از هنرمندان پیشکسوتی همچون فاطمه معتمد آریا، ژیلا مهرجویی، محمدعلی نجفی و پریوش نظریه تجلیل می‎شود.

وی با اشاره به اینکه اختتامیه چهارمین جشنواره حسنات در سینما ساحل برگزار می شود، ادامه داد: اکران فیلم ها در دو سالن تالار فرهنگی استاد فرشچیان انجام می شود و ورک شاپ هایی نیز در نگارستان امام خمینی (ره) برای علاقه مندان برگزار می شود.

دبیر هنری جشنواره حسنات با اشاره به اینکه جوایز اختصاصی برای بازیگر برتر، کارگردان فیلمبردار و تدوینگر خواهیم داشت، درباره داوری آثار بیان داشت: در بخش فیلمنامه مینو فرشچی، امرالله احمدجو، ناهید طباطبایی، علی خدایی و استاد داوزده امامی، در بخش مستند پریوش نظریه، غلامرضا مهیمن، محمدرضا اصلانی سید علی نکویی و استاد طاهری دوست و در بخش فیلم های داستانی نیز محمد اطیابی، محمد علی نجفی، گوهر خیر اندیش، عباس گنجوی و دکتر جعفری داوری آثار را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه آثار امسال 30 درصد افزایش داشته است، گفت: در شب افتتاحیه این جشنواره فیلم اتریشی از استاد اللهیاری اکران می‎شود که پیش از این در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمده است.



