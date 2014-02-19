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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۲۸

نمایشگاه تخصصی كتاب دوره ابتدایی در کاشمر برپا شد

نمایشگاه تخصصی كتاب دوره ابتدایی در کاشمر برپا شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کاشمر از برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب دوره ابتدایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج سعادتمند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه با همكاری معاونت آموزش ابتدایی استان و همچنین معاونت آموزش ابتدایی این مدیریت افتتاح و با بیش از 4000جلد کتاب ویژه معلمان دوره ابتدایی و دانش ‌آموزان در معرض دید قرار گرفته شده است.

رئیس آموزش و پرورش کاشمر افزود: موضوعات علمی، علوم تربیتی، تاریخ ادبیات، کتاب های کمک آموزشی، هنر و.. از عناوین کتاب های این نمایشگاه است.

سعادتمند گفت: ایجاد انگیزه و علاقه بیشتر در دانش آموزان و معلمان، به روز شدن اطلاعات، عرضه کتاب های جدید و... از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

گفتنی است، نمایشگاه كتاب تخصصی دوره ابتدایی در آموزشگاه شهیدان توانگر و با حضور مدیران مدارس ابتدایی افتتاح شد و تا هفته آینده  دایر است.

 

کد مطلب 2240129

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