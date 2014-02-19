به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پایانه مرز رسمی باشماق مريوان كه با حضور مديران استان كردستان و مسئولاني از اقليم كرستان عراق برگزار شد، اظهار داشت: سیاست دولت توسعه روابط در بین کشورها به ویژه کشورهای همسایه است.

وی با اشاره به این مطلب که مرز رسمی باشماق مريوان ظرفیت تعاملات هرچه بیشتر با اقلیم كردستان عراق را دارد، افزود: انتظار می رود با برنامه ریز مناسب از این ظرفیت در راستای بهبود معاملات و تجارت دو کشور استفاده بهینه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در حال حاضر مرز باشماق یکی‌ از مهم‌ ترین مرز های کشور است و از سال 88 تاکنون اعتباری بالغ بر 15 میلیون دلار از طرف جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در مراودات سرمایه ‌‌گذاری شده است و انتظار مي رود كه اين روند رو به رشد براي سرمايه گذاري بيشتر در اين مرز رسمي ادامه پيدا كند.

کشاورزیان یادآور شد: خوشبختانه ارقام نشان می دهد که تا کنون مراودات های تجاری خوبی انجام شده است و انتظار می رود با برنامه ریرزی مناسب زمینه برای مراودات هر چه بیشتر در تمامی حوزه ها فراهم شود.

هزینه کردن 35 میلیون دلار برای بهسازی جاده هاي مريوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: برای تسهیل مسیر رفت‌ و آمد ترانزیت و تسهیل تردد مسافران برای بهسازی جاده سنندج - مریوان 35 میلیون دلار سرمایه ‌گذاری شده است و با تامين اين سرمايه گذاري هاي روند احداث اين مسير ترانزيتي تسريع پيدا مي‌كند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این امر با توجه به موقعیت استراتژیک ایران مسیری برای تردد و ترانزیت کالا برای کشورهای آسیایی می ‌شود و به همين دليل به هر ميزاني كه در اين مسير سرمايه گذاري صورت گيرد قابل توجيه است و در آينده باعث توسعه و پيشرفت اين منطقه از كشور مي‌شود.

کشاورزیان اظهار داشت: رفع مشکلات و بهتر شدن مراودات اولویت کاری است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در این خصوص گام های اساسی برداشته شود.

در اين مراسم كه با حضور مديران و مسئولاني از استان كردستان و نمايندگاني از اقليم كردستان عراق برگزار شد، پايانه مسافربري مرز رسمي باشماق مريوان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.