20 میلیارد تومان سرمايه گذاري براي توسعه مرز رسمی باشماق صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نعت ‌الله خواجه‌ ای بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مرز رسمی باشماق مريوان كه با حضور مديران استان كردستان و نمايندگاني از اقليم كردستان عراق برگزار شد، اظهار داشت: با تعامل و همکاری بیش ‌از پیش ایران و اقلیم کردستان مبادلات تجاری افزایش پیدا می‌کند.

وی به میزان ترانزیت کالا در سال 88 اشاره کرد و افزود: ميزان ترانزيت كالا از مرز رسمي باشماق مريوان 700 هزار تن بوده است و این رقم در سال جاری به یک میلیون و 600 هزار تن رسیده است و انتظار مي رود كه با تسهيل شرايط و همچنين تقويت زيرساخت هاي لازم اين روند رو به رشد ادامه پيدا كند.

مدیرکل حمل‌ و نقل و پایانه ‌های استان کردستان مرز رسمی باشماق مریوان را از مرزهای شاخص کشور دانست و بیان کرد: در حال حاضر جایگاه این مرز در بین چهار مرز برتر کشور است ولي با توجه به ظرفيت هاي در اختيار باشماق فرصت تبديل شدن به مرز برتر كشور را دارد.

خواجه ‌ای یادآور شد: در راستای تحقق اهداف مقام معظم رهبری و با توجه به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی سعی داریم تا اهداف خود را پیش ببریم و تعاملات تجاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور را با کشورهای همسایه افزایش دهیم.

وی در بخش ديگري از سخنان خود در اين مراسم به میزان اعتبار صرف شده برای این مرز اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان برای این مرز هزینه شده است.

مدیرکل حمل‌ و نقل و پایانه ‌های استان کردستان گفت: در سال گذشته تراز تجاری کشور 12 میلیارد دلار بوده است و با توجه به شرایط موجود می توانیم از ظرفیت های موجود استفاده بهتری داشته باشیم.

جواخه ای در پايان سخنان خود در اين مراسم اظهار داشت: در صورت تداوم حمایت ها می توان تراز تجارت کشور را به میزان 30 میلیارد ریال برسانیم.