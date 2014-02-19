مشکلی برای واگذاري زمين جهت ساخت اردوگاه بهشهر نداريم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبيبي شامگاه چهارشنبه در جلسه شوراي آموزش و پرورش در سالن اجتماعات شوراي شهر بهشهر افزود: ما از ساخت اردوگاه دانش آموزي در شهرستان بهشهر با رعايت قوانين سازمان جنگل ها و مراتع و واگذاري در مناطق پايين دست حمايت مي كنيم و مشكل واگذاري در اين راستا وجود ندارد.

وي ادامه داد: همه زمينهاي ساحل درياي خزر در بهشهر واگذار شده و يك سانتي متر زمين در ساحل دريا زمين خالي قابل واگذاري نداريم كه در همين اواخر نيز 700 هكتار نيز به محيط زيست و بندر اميرآباد واگذار شده و در حال حاضر زميني براي واگذاري در ساحل دريا نداريم.

حبيبي بيان داشت: در بخش هاي جنگلي و جنوبي بهشهر نيز طرح جنگلداري داريم كه مطلقا" واگذاري زمين در اين مناطق ممنوع است مگر اينكه مسائل امنيتي باشد كه براساس واگذاري ها با بالادستي ها انجام مي شود.

وي گفت: طرح پارك داري 138 هكتاري در مجموعه تفريحي توريستي عباس آباد مي تواند گزينه خوب و مناسبي باشد كه بايد در اين راستا با هماهنگي سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي براساس طرح تجديد نظر با هماهنگي گردشگري و آموز ش و پرورش وارد شد.

رييس اداره منابع طبيعي بهشهر با بيان اينكه مرحله آخر در رابطه با واگذاري زمين براي ساخت اردوگاه دانش آموزي مي تواند زمينهاي خلع يد شده باشد كه در اين رابطه نيز در عرصه جنگلي حكم خلع يد چندين هكتار مناطق جنگلي بالادست كه در اختيار شخصي بوده گرفته شده كه در صورت خلع يد مي توان خارج از طرح جنگلداري به ساخت و ساز اردوگاه دانش آموي پرداخت.

حبيبي گفت: دسترسي به اين زمينها سهل الوصول بوده كه در اراضي شيبدار جنوبي قرار دارد و در طرح جنگلداري هم نبوده و ممنوعيت ساخت و ساز ندارد.

فرماندار بهشهر نيز در سخناني با بيان اينكه شهرستان بهشهر داراي يك اردوگاه شهيد هاشمي نژاد در منطقه عباس آباد است خاطر نشان كرد: اين شهرستان يك اردوگاه با ظرفيت 500 نفر دارد اما نيازمند اردوگاه دانش آموزي و اختصاصي آموزش و پرورش با امكانات مناسب از نيازهاي مبرم و ضروري است كه بايد با اولويت در دستور كار قرار گيرد.

محمدتقي نورزاد گفت: براساس دستور وزير آموزش و پرورش و با توجه به جمعيت 25 هزار نفري بهشهر احداث اين اردوگاه از ضروريات است.

وي همچنين با اشاره به شناخت مسائل و مشكلات فرهنگي وشهرستان ادامه داد: شوراي آموزش و پرورش بايد در اين راستا به صورت جهادي وارد شود و برنامه هاي كمي و كيفي مفيد ارائه دهد.

نورزاد بيان داشت: شوراي آموزش و پرورش براي تعالي بخشي در بخش فرهنگي، پژوهش و تربيتي نيازمند تلاش بيشتر كارشناسان و خبرگان است تا با شناخت دقيق از مسائل و مشكلات فرهنگي، حركت رو به جلو مورد توجه باشد.