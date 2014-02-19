آمار خوبی در بازی با تیم های پایین جدول نداریم/ می خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه چهارشنبه پیش از بازی تیمش مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی حساسی پیش رو داریم و برای مس در صورت پیروزی در بازی فردا امید ها زنده می ماند.

وی ادامه داد: برای ما هم مهم است که فردا با یک نتیجه خوب و با پیروزی از زمین خارج شویم تا بتوانیم همچنان در کورس قهرمانی باقی بمانیم و یا نهایتا با قرار گرفتن جز سه تیم بالای جدول سهمیه آسیا را کسب کنیم.

سرمربی سپاهان با اشاره به بازی خوب مس در فینال جام حذفی افزود: مس در مقابل تراکتورسازی نمایش خیلی خوبی داشت ولی در نهایت بازی را واگذار کرد.

وی ادامه داد: تیم مس کرمان فردا برای جبران نتیجه فینال حذفی پا به میدان می گذارد و علیرغم شرایطش تمام تلاش را به کار خواهد گرفت تا نتیجه لازم را کسب کند.

کرانچار تصریح کرد: مس خط حمله خطرناکی دارد و فردا کار سختی در مقابل آنها داریم ولی ما برای تمام دقایق برنامه داریم و مس را دست کم نخواهیم گرفت.

وی در خصوص جو روانی حاکم بر دو تیم گفت: از لحاظ روحی روانی دو تیم فشارهایی را تحمل می کنند ،ما برای رسیدن به صدر جدول و مس برای بقا در لیگ ،که مس شرایطش از ما سخت تر است.

سرمربی سپاهان با اشاره به اینکه تیمش در دیدارهایی که با تیم های پایین جدول دارد نتیجه مطلوبی نگرفته گفت: امیدوارم از اشتباهات گذشته درس گرفته باشیم و در بازی فردا آن اشتباهات را تکرار نکنیم.

سرمربی سپاهان در خصوص غایبین تیمش به علی احمدی اشاره کرد و گفت: متاسفانه همسر علی احمدی خیلی ناگهانی فوت کرده و نه تنها احمدی بلکه تمام تیم سپاهان از این اتفاق متاثر است.

وی همچنین با اشاره به نویدکیا افزود: او امشب قرار است بعد از عروسی به سمت کرمان بیاید.

سرمربی سپاهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چگونه سپاهان در طول فصل خیلی آرام خودش را به بالای جدول نزدیک می کند و در اواخر فصل خیز بلندی به سوی قهرمانی برمیدارد گفت: در این سه فصلی که در سپاهان حضور دارم مدام مجبور بودیم تغییراتی در تیم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در فصل اول با توجه به بازیکنانی که در اختیار داشتیم از همان اول به قهرمانی حمله کردیم و در پایان به آن رسیدیم ولی در این فصل بازیکنان کلیدی ما از تیم جدا شدند و ما مجبور شدیم بازیکنان دیگری جایگزین کنیم که این بازیکنان در طول فصل کم کم هماهنگ شدند و هرچه به پایان لیگ نزدیک می شدیم خیز بلندتری به سوی بالای جدول برمی داریم که در این فصل هم شاهد آن هستید.

کرانچار همچنین اذعان داشت: یکی دیگر از عوامل موفقیت ما در این راه بازیکنان مسئولیت پذیر است که به خوبی هر وظیفه ایی که به آنها محول می شود انجام می دهند.