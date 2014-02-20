بهبود دو برابری کیفیت آب اهواز با اجرای طرح "غدیر"/ مرحله دوم طرح نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غدیر قرار بود برای آبرسانی به 12 شهر و یک هزار و 600 روستای خوزستان اجرا شود. اکنون 25 شهر تحت پوشش این طرح قرار دارند.

منبع تامین کننده این طرح ابتدا از رودخانه کرخه به دز که کیفیت بهتری دارد تغییر کرد ولی حالا بازهم رودخانه کرخه در نظر گرفته شده است.

این طرح دارای 9 کیلومتر تونل و 852 کیلومتر خطوط انتقال آب است و بر اساس سیستم ثقلی اجرا شده است.

فاز نخست این طرح در سال 89 با آبرسانی به شهرهای آبادان، خرمشهر از سد حمیدیه آغاز شد.

بر اساس گزارش سازمان آب و برق خوزستان شوری آب این دو شهر با اجرای طرح غدیر به یک هزار و 600 میکروموس رسیده در حالی اکنون شوری کارون و بهمنشیر در این شهرها سه هزار و 500 است.

اولویت دوم طرح غدیر، آبرسانی به شهرهای اهواز، شادگان و دشت آزادگان از سد پای پل کرخه است که اکنون از ایستگاه پمپاژی با ظرفیت 10 مترمکعب بر ثانیه در حال بهره برداری است.

سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرده است: طرح غدیر توانایی تامین آب با حجم 5.5 مترمکعب بر ثانیه و شوری یک هزار و 200 میکروموس را دارد.

بهبود دو برابری کیفیت آب اهواز

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان روز گذشته در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با اشاره به پیوستن بخشی از اهواز به طرح غدیر گفت: طرح غدیر کیفیت آب اهواز را 2.2 برابر بهتر کرده است.

وی تکمیل طرح غدیر را مستلزم تامین منابع اعتباری دانست و اظهار کرد: با تامین 280 میلیارد تومان ظرف حداکثر پنج ماه می توان مشکل شهرهای اهواز، شادگان، آبادان و دشت آزادگان را حل کرد.

به گفته وی، پیشرفت طرح در اهواز 60 درصد در آبادان 70 درصد و در دشت آزادگان و شادگان نیز هنوز آغاز نشده است.

شمسایی همچنین گفت: سیستم جمع آوری اطلاعات منابع آب از سال 83 با الگوبرداری از کشورهای دیگر راه اندازی شد که کیفیت و کمیت منابع آبی را به صورت لحظه ای پایش می‌کند اما این سیستم بدون مدیریت کارآیی لازم را نخواهد داشت.

چالش اعتباری

معاون عمرانی استاندار خوزستان نیز در این نشست اعتبار برآورد شده برای طرح غدیر را 900 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود با حداقل یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار اجرا شود.

احمد سیاحی وضعیت اعتبارات طرح غدیر را چالش برانگیز توصیف کرد و افزود: این طرح دو خط انتقال به طول 200 کیلومتر دارد که برای اجرای هر کیلومتر شش و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گفته وی، اجرای 43 کیلومتر از طرح (شامل ام الدبس، قیصریه و شادگان) از چند سال پیش تا کنون به تاخیر افتاده و باید در اولویت قرار گیرد. از 9 مخزن مورد نیاز هم اکنون یک مخزن در ام الدبس اجرا شده است.

سیاحی استفاده از منابع فاینانس خارجی و واگذاری بخشی از طرح به بخش خصوصی را تنها راه حل های عملیاتی شدن آن دانست.

افزایش 700 واحدی شوری کارون

معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب در این نشست با ارائه گزارشی از سیستم جمع آوری اطلاعات منابع آب گفت: سه نوع ایستگاه برف سنجی، هشدار سیل و پایش برای رودخانه های کارون، دز و کرخه و بالادست این حوزه ها راه اندازی شده است تا اندازه گیری منابع آلاینده و پیش بینی آوردها انجام و بر اساس آن تصمیم گیری شود.

هوشنگ حسونی زاده با اشاره به بهره برداری این سیستم از سال 83 افزود: تحلیل داده نشان می دهد که متوسط شوری آب رودخانه کارون از یک هزار و 800 میکروموس به دو هزار و 500 میکروموس افزایش یافته است.

وی افزایش تعداد ایستگاه های پایش و هماهنگی با اداره کل محیط زیست استان برای ارائه اطلاعات را اهداف آینده این طرح عنوان کرد.

صنایع پردردسر خوزستان

استاندار خوزستان نیز در ادامه جلسه با اشاره به طرح 550 هزار هکتاری احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان گفت: با اضافه شدن این طرح پنج رودخانه ما درگیر می شوند و احتمال دارد پساب های کشاورزی به شش برابر میزان فعلی افزایش یابد.

عبدالحسن مقتدایی با بیان اینکه صنعت کشاورزی باید با محیط زیست رفتار مسالمت آمیز داشته باشد گفت: تکلیف پساب های این طرح نیز باید از ابتدا مشخص شود.

وی بر رعایت حق استان در طرح های ملی تاکید کرد و افزود: نیشکر، پتروشیمی و نفت سرمایه گذاری های ملی هستند که فقط آلایندگی ها و پساب هایشان سهم خوزستان است در حالی که باید پاسخ داده شود که سهم استان در اشتغال و به کارگیری پیمانکاران رتبه دار چه می شود؟

به گفته وی، هزینه اجرای طرح احیای اراضی کشاورزی بیش از یک و نیم میلیارد تومان است اما برآوردهاهزینه طرح را حدود 3 میلیارد تومان نشان می دهد.

استاندار خوزستان همچنین بر ارزیابی سیستم جمع آوری اطلاعات منابع آب سازمان آب و برق در یک دهه گذشته تاکید کرد و افزود: بعد از گذشت این مدت باید بتوان تحلیل و پیشنهادی برای مدیریت منابع آب و کاهش آلاینده ها ارائه کرد.