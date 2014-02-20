مانور سلامت نوروزی در مازندران اجرا شد/ نظارت روزانه 29 تیم بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی مرکز بهداشت مازندران صبح پنجشنبه در حاشیه این مانور گفت: این مانور با عنایت به نزدیکی فصل بهار و شروع ایام تعطیلات نوروزی جهت کسب آمادگی برای استقبال از مسافرین نوروزی و ضرورت تشدید نظارت‌های بهداشتی هدفمند بر فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و تفریحی و توریستی و به منظور شروع برنامه سلامت نوروزی سال 1393 برگزار شد.

نادر آهنگر اظهار داشت: برنامه سلامت نوروزی از امروز شروع و تا 15 فرویدن ادامه دارد و مازندران به دلیل مسافرخیزی و موقعیت گردشگری که دارد سالانه پذیرای مسافران زیادی است که این امر توجه ویزه به بهداشت محیطی استان را ضروری می سازد.

آهنگر ادامه داد: از اینرو نیاز به این دست مانورها در سطح استان وجود دارد و باید بسیار جدی در این زمینه تلاش کنیم و نیاز است تا کلیه مراکز غذایی و اماکن عمومی بازرسی شوند تا سلامت جامعه در خطر نیفتد.

معاون فنی مرکز بهداشت مازندران یادآور شد: در راستای طرح سلامت نوروزی مراکزی مانند قنادی ها، رستورانها، نانواییها، تفرجگاهها و ... از نظر بهداشتی مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: سعی می کنیم تا با رعایت نکات بهداشتی، سلامت را به مردم عزیز هدیه کنیم و دو سامانه 01512299999 و 1490 پاسخگوی مسائل سلمات و بهداشتی در استان هستند.

معاون فنی مرکز بهداشت مازندران تصریح کرد: روزانه پنج تیم استانی و 24 تیم شهرستانی و 58 کارشناس به بازرسی از واحدهای مورد نظر مشغول هستند.