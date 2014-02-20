اردبیل رتبه چهارم مسابقات ورزشی جهانی را در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج صبح پنج شنبه در جلسه برنامه ریزی ورزش قهرمانی تصریح کرد: استان اردبیل توانست در مسابقات المپیک و پاراالمپیک پنج جایگاه را کسب کرده و به رتبه چهارم در بین سایر استان‌ها دست یابد.

وی با بیان اینکه این مهم نوید درخشش ورزش این استان است، اضافه کرد: به دلیل وجود استعدادهای شاخص ورزشی در این استان ضروری است برنامه‌ریزی جدی برای ورزش قهرمانی صورت گیرد.

پازاج حمایت ورزشکاران حرفه ای، تخصیص امکانات و تجهیز سالن های تمرین را از جمله زمینه های حمایت از ورزش قهرمانی عنوان کرد و افزود: در این راستا ورزش استان برای سال آینده برنامه های شاخصی تدارک دیده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان معتقد است در صورتی که اعتبارات کافی به منظور ایجاد سالن های تخصصی به این استان تخصیص یابد، می توان زمینه پرورش استعدادهای شاخص ورزشی را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: ورزش اردبیل به ویژه در رشته های رزمی،وزنه برداری و کشتی نیازمند خانه های تخصصی است تا جایگاه تمرین حرفه ای تامین شود.

وی افزود: برنامه ریزی مربیان ورزشی برای دور بعدی مسابقات جهانی است تا بتوانند با تمام نیرو از امکانات موجود بیشترین استفاده را ببرند.