به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان همزمان با بیست و هشتمین سالگرد شهادت آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله محلاتی با همسر و فرزندان این شهید والامقام دیدار و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.



روحانی در این دیدار شهید محلاتی را شخصیتی مبارز و فعال در جریان نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و یکی از علما، بزرگان و مبلغین پرتلاش توصیف کرد و گفت: شهید محلاتی انسانی آزاده و شجاع بود که در جریان مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن در دفاع مقدس فداکاری‌ها و تلاش‌های بسیاری کرد و کلام حق و هرآنچه که احساس می‌کرد مهم و ضروری است را با شهامت بیان می‌کرد.



رییس‌جمهور با بیان خاطراتی از شهید محلاتی در دوران مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: عمر شهید محلاتی در مسیر جهاد برای اسلام و انقلاب سپری شد و شهادت برای او نهایت آرزو و اجری بی‌پایان بود.



روحانی همچنین با تجلیل از صبر و فداکاری همسر گرانقدر این شهید والامقام که در طول دوران مبارزه و پس از آن سختی‌های بسیاری را متحمل شد، افزود: وجود خانواده معظم شهدا برای همه ما الگو و اسوه است و احترام به آنها وظیفه ما است چرا که ما خود را نیازمند به دعا و حمایت خانواده شهدا می‌دانیم و از دیدار با آنها برای خدمت به مردم روحیه می‌گیریم.



رییس جمهور در این دیدار با اشاره به اینکه آنچه ما از خدا می‌خواهیم توفیق خدمت به مردم است، گفت: کشور ما به خاطر توطئه دشمنان امروز با مشکلات زیادی مواجه است، اما ما علاوه بر امید به خدا، مردمی صبور و مقاوم داریم و حمایت، دعا و حضور آنان در صحنه برای ما بسیار ارزشمند است.



رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه به آینده امیدوار هستم، خاطرنشان کرد: این انقلاب در حقیقت احیاء راه پیامبر اسلام(ص) و اجرای احکام قرآن است و امام راحل(ره) در این مسیر زحمات بسیاری کشیدند و با رهبری، حکمت، تدبیر و راهنمایی آن بزرگوار انقلاب اسلامی در این کشور به پیروزی رسید و امروز مقام معظم رهبری همان مسیر را که احیاء کلمه الله است، ادامه می‌دهند.



روحانی با بیان اینکه امیدواریم این راه را تا آخر ادامه دهیم، گفت: من تردید ندارم که مردم ما تا آخر برای دفاع از انقلاب، استقلال و عزت خود می‌ایستند و تکیه ما بعد از خدا، پیامبر، ائمه اطهار(ع) و حضرت ولی‌عصر(عج) ‌به این مردم است.



در این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس‌ جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشت، همسر و فرزندان شهید محلاتی با تشکر از توجه و حضور روحانی در بیت شهید محلاتی و آرزوی توفیق برای دولت در مسیر خدمت به مردم اظهار داشتند: از اینکه امروز می‌بینیم یکی از همرزمان پدر شهیدمان به عنوان رییس‌ جمهوری از سوی مردم انتخاب شده است، خوشحالیم و دعا می‌کنیم که شما در مسیر اعتدال و ترویج اسلام رحمانی به دنیا و خدمت به ملت ایران و رفع مشکلات کشور موفق باشید.



شهید آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله محلاتی از یاران امام و مبارزان باسابقه در نهضت اسلامی بود. در اول اسفندماه سال 64 پس از پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8 که موجب آزادسازی جزیره مجنون و فتح فاو شد، هواپیمای حامل ایشان و 42 نفر دیگر از مقامات دیگر کشوری و لشگری در 5 کیلومتری فرودگاه اهواز مورد اصابت آتش جنگنده های رژیم بعثی عراق قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نایل آمد.