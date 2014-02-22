تامین امنیت مردم در روزهای پایانی سال با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس

احمد علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در صدد هستشم برای ارتقاء سطح آموزش مردم در صدا و سیمای البرز برنامه های آموزشی داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر مراکز تجاری به علت خریدهای شب عید مملو از حضور شهروندان است و امکان بروز سرقت بیشتر می شود از مردم فهیم استان می خواهیم در حفظ اموال خود تلاش کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای ایجاد نظم در سطح شهر و همچنین برقراری آرامش و امنیت طی 48 ساعت گذشته 40 نفر از اراذل اوباش دستگیر شده اند.

وی یادآور شد: شهروندان برای تردد در سطح شهر از تاکسی و اتوبوس استفاده کنند و از سوار شدن در خودروهای شخصی بپرهیزند.

فرمانده نیروی انتظامی البرز اظهار داشت: با زندان های سطح استان هماهنگی های لازم به عمل آمده است تا در ایام تعطیل زندانیان با سابقه را آزاد نکنند تا مشکلات خاصی برای شهروندان و همچنین میهمانان نوروزی به وجود نیاید.

گودرزی تاکید کرد: مقدمات طرح زوج و فرد برای ایجاد نظم در تردد خودروها در سطح شهر کرج فراهم می شود و در صورت همکاری استانداری، فرمانداری و شهرداری مرکزی کرج این طرح در ایام نوروز اجرا می شود.

فرمانده نیروی انتظامی البرز در پایان افزود: عملکرد رانندگان تحت بررسی است و هر کدام از رانندگان که دارای بیشترین نمره منفی هستند به مدت 3 ماه از رانندگی محرم می شوند تا تخلفات در بخش جاده ای به حداقل برسد.