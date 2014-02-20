هیچ مشورتی درباره استاندار خراسان رضوی با من نشده است/ دولت به فکر پیشانی مملکت نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، آیت‌الله علم‌الهدی در حاشیه همایش تحجر و اسلام آمریکایی که به مناسبت ابلاغ منشور روحانیت توسط امام خمینی(ره) برگزار شده است، در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: موضع ما در مقابل این مذاکرات همان موضع مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: ما به این مذاکرات خوشبین نیستیم.

امام جمعه مشهد مقدس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برای انتخاب استاندار خراسان رضوی با شما مشورت شده است و علت تاخیر در انتخاب استاندار چیست؟، گفت: هیچ مشورتی با من در خصوص استاندار انجام نگرفته است.

آیت‌الله علم‌الهدی تأخیر در انتخاب استاندار خراسان رضوی را بی‌فکری دولت دانست و خاطر نشان کرد: دولت به فکر یک استانی که در پیشانی این مملکت است، نیست.