شهناز ياري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: بنده از سرمربي گري تيم فوتسال پرسپوليس بانوان مشهد استعفا داده و حتي اگر كلاهم در مشهد بيفتد به آنجا بازنخواهم گشت.

وي افزود: در حالي كه جهاني فر سرپرست هيئت فوتبال خراسان رضوي و حميرا شجاعي نائب رئيس بانوان فوتبال خراسان رضوي عملا هيچ فعاليتي براي حمايت از تيم فوتسال بانوان مشهد انجام نمي‌دهند پنج نفر از بازيكنان اين تيم به منظور حضور در مسابقه جمعه دوم اسفند ماه جاري در مقابل انصار ولايت به تبريز رفته‌اند تا مانع از افتادن اين تيم به ليگ دسته يك شوند.

سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان كشور با بيان اينكه هيئتي به بي مسئوليتي هيئت فوتسال خراسان رضوي نديده ام گفت: وقتي در مقابل يك مبلغ ناچيز تيم پرسپوليس را به يك اسپانسر ناشناخته و ناتوان مي دادند بايد فكر چنين روزهاي را مي‌كردند كه تيم حتي توان شركت در سالن تمرين نداشته باشد.

وي افزود: عملكرد ضعيف مسئولان هيئت فوتبال خراسان رضوي باعث شده تا علاوه بر چند بازيكن تيم پرسپوليس مدارك دو نفر از بازيكنان ملي پوش تيم فوتسال بانوان مشهد در هتل محل اقامتشان گرو بماند و آنچه از ظاهر امر مشخص است يك آبروريزي ديگر براي هيئت فوتبال خراسان رضوي در راه است.

ياري اظهار كرد: تيم ملي فوتسال بانوان كشور در فروردين ماه سال آينده قصد حضور در يك دوره مسابقه بين‌المللي در كشور ارمنستان را دارد كه ساراشيربيگي و مرضيه توفيقي دو تن از بازيكنان تيم فوتسال پرسپوليس كه بايد همراه تيم ملي باشند مداركشان به دليل بدهي تيم فوتسال مشهد در گروه هتل محل اقامتشان است و در صورتي كه مسئولان فوتبال استان كاري انجام ندهند آبروريزي ديگري براي هيئت فوتبال مشهد رقم خواهد خورد.

وي با اشاره به حضور بازيكنان مشهدي تيم فوتسال پرسپوليس در دفتر مدير كل ورزش و جوانان استان گفت: چند نفر از بازيكنان دلسوز تيم پرسپوليس به منظور جلب حمايت مديركل ورزش خراسان رضوي با هاشمي جواهري ديداري داشته‌اند كه وي وعده همكاري داده است كه اميدوارم با تحقق اين وعده‌ها مشكل فوتساليست‌هاي مشهدي حل شود.

سرمربي تيم فوتسال بانوان كشور گفت: به گفته بازيكنان تيم پرسپوليس رئيس هتل محل اقامت شان در مشهد با آنها تماس گرفته و به دليل بدهكاري تيم پرسپوليس به هتل بازيكنان اين تيم را به دليل تهديد به شكايت كرده است.