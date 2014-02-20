تبدیل دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی چالدران از دیم به آبی/ برداشت از سد ماکو

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلی‌پور صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری چالدران افزود: با برداشت آب از پشت سد ماکو این اراضی به آبی تبدیل شده که هماهنگی های لازم برای اجرای این کار انجام و از سال آینده شاهد استفاده کشاورزان منطقه از آب این سد خواهیم بود.

وی از تصویب یک میلیارد ریال اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از نهر خانگل به پنج روستای چالدران خبر داد و اظهار داشت: از سال آینده با اجرایی شدن این طرح 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این روستاها از مزایای آن بهره مند می شوند.

فرماندار چالدران با بیان اینکه 100 درصد آب سد ماکو از طریق رودخانه های چالدران تامین می شود، اعلام کرد: برای اینکه کشاورزان حاشیه این سد نیز بتوانند از آب آن استفاده کنند در جلسه کمیته آب و خاک چالدران مصوب شده آب به 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه نیز اختصاص یابد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) چالدران هم در این جلسه از اشتغال 450 نفر مددجویان جویای کار در 11 ماه امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: برای ایجاد اشتغال برای این تعداد افراد 30میلیارد ریال تسهیلات به صورت قرض الحسنه پرداخت شده است.

ولی حسین زاده افزود: شغل های ایجاد شده در زمینه های دامداری، کشاورزی، قالیبافی، صنعتی، صنفی و مشاغل خانگی است.