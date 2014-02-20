به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در همایش رؤسا و فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان قم ضمن تقدیر از فرمانده انتظامی استان و مجموعه این فرماندهی با اشاره به آیات 38 تا 43 سوره مبارکه احزاب، پیامبر اکرم (ص) را فردی استثنایی و عقل کل عنوان کرد و گفت: نبی مکرم اسلام(ص) در رابطه با نظم و انتظام مدینة النبی بالا‌ترین نقش را داشت و زندگی آن حضرت در همه زمینه‌ها سرآمد بود.

استاندار قم در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به سخنان امیرمؤمنان حضرت علی (ع) که نیروهای مسلح را حصار‌ها و باورهای اطمینان بخش برای مردم ذکر کردند، ادامه داد: کسانی که مسئول ایجاد امنیت هستند می‌بایست سینه‌ای گشاده و از شجاعت و اقتدار لازم برخوردار باشند.

وی در ادامه انسان را دارای سه بعد جسم، نفس و روح برشمرد و افزود: جسم انسان نیاز به آسایش داشته، نفس نیاز به آرامش و روح انسان به معنویت نیاز دارد.

حجت الاسلام صالحی منش با بیان اینکه اولویت کاری استانداری قم ناظر بر این سه بعد است، گفت: بالا بردن کیفیت امنیت، توجه به مسائل معیشتی به ویژه قشر کم درآمد و اشتغال زایی مدنظر این استانداری است.

وی در ادامه نهادهای دولتی و نیروی انتظامی را برخوردار از پشتوانه عظیم مردمی بیان کرد و با اشاره به روایتی از امام معصوم(ع) افزود: یک شب برای خدا پاسداری دادن بهتر از هزار شب، نماز شب خواندن و روز را روزه گرفتن است.

استاندار قم ایجاد احساس امنیت و آرامش خاطر شهروندی را مهم‌ترین وظیفهٔ نیروی انتظامی دانست و افزود: این راه پرمشقت، نیازمند قلب‌هایی نستوه و شجاع و سینه‌هایی ستبر و گشاده است.

وی نظارت بر رعایت قوانین انتظامی در سطح شهر، محافظت از اموال عمومی و خصوصی در برابر متعدیان و استقرار نظم و امنیت در میان مردم را از جملهٔ وظایف مسئولین نیروی انتظامی استان دانست و خاطرنشان کرد: موفقیت ناجای استان در انجام وظایف با عنایت به این معیار‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام صالحی منش با تاکید بر لزوم قانون مداری و جدیت نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان گفت: باید در انجام وظایف محوله حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته و با ایشان با احترام و متانت برخورد شود.

وی همچنین لزوم روزآمدی نیروی انتظامی و نقش آن در انجام بهینه وظایف و ماموریت‌ها را یادآور شد و ضرورت بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌های به روز، در این نیرو را خواستار شد.

پلیس در نظام اسلامی، الگو، ‌معلم اخلاق است

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) نیز در سخنانی ضمن تقدیر از فرمانده انتظامی استان و مجموعه این فرماندهی گفت: در نظام اسلامی پلیس بر اساس موازین اسلامی تشکیل شده و آبرومندانه و عزتمندانه به وظیفه خود عمل می‌کند و با این شکوه به راه خودش ادامه می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در ادامه با بیان اینکه تعبیر از پلیس در نظام جمهوری اسلامی می‌بایست با آنچه که مردم در ذهنشان دارند همخوانی داشته باشد، گفت: عالمان نیز باید آنچه که علمشان به آنها گفته در عمل پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد: اگر سخن از صبر شود، صبر در حوزه پلیس،، معنا، ‌ترویج، تبلیغ و مطالبه شود.

امام جمعه قم گفت: شکوه نیروهای نظامی و انتظامی به عزت آنهاست و هرچقدر از عزت نفس برخوردار باشند تاثیر کلام و پیامشان در جامعه بیشتر است.

وی افزود: پلیس در نظام اسلامی، الگو، ‌معلم اخلاق و حاضر در صحنه است.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه با بیان اینکه آیات مختلفی در قرآن کریم در باب عزت وجود دارد، اظهار داشت: عزت در پاکدامنی، شرح صدر، ادب و وقار به دست می‌آید.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: پلیس از همه وجودش عزت می‌بارد و این عزت ارزشمند است.

وی با بیان اینکه انبیاء بهترین و بالا‌ترین اساتید جامعه بودند، اظهار داشت: پیروی از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) تنها راه سعادت انسان‌ها است.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه سخنان خود ضمن برشمردن نکات مهمی افزود: همه باید دغدغه‌مان را فرجام خود قرار دهیم و باید برای عاقبت به خیری از کسانی مدد بگیریم که سخنانش در محضر خدا پذیرفته است و چه کسی بهتر از پیامبر اکرم(ص) است.

نیروی انتظامی در کل کشور نقش آفرین است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز در همایش روسا، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان قم گفت: پلیس در کل کشور نقش آفرینی می‌کند.

حجت الاسلام بهرامی با اشاره به نقش آفرینی پلیس در کشور گفت: در صورتی که همه زندگی ما نیز وقف نظام اسلامی شود کم است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی معجزات زیادی در کشور رخ داد که از نمونه‌های آن پیروزی در جنگ تحمیلی و عمر 35 ساله نظام اسلامی با وجود کارشکنی دشمنان است.

قم جزو هشت رتبه بر‌تر کشور در مدیریت کیفیت است

فرمانده انتظامی استان قم نیز در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه محور این همایش مکنا، «مدیریت کیفیت نیروی انتظامی است» اظهار داشت: علاوه بر انجام ماموریت‌ها، کیفی سازی که شامل محیطی- رفتاری و محتوایی می‌شود در دستور کار پلیس استان است.

وی در ادامه جایگاه نیروی انتظامی را نسبت به سایر نیروهای نظامی متفاوت عنوان و تصریح کرد: در نیروی انتظامی یک معاون، رئیس در ستاد فرماندهی، یک فرمانده در کلانتری و پاسگاه، یک درجه دار در گشت و یک سرباز در تقاطع، همه به عنوان یک فرمانده عمل می‌کنند.

سردار مجتبایی خاطرنشان کرد: در نیروی انتظامی یک فرمانده می‌بایست به موقع تصمیم گرفته و به وظیفه‌ای که دارد عمل کند‌، یعنی تصمیم به اقتضا و عمل به اقتضا بگیرد و این مهم از فرماندهی ناجا تا یک سرباز در تقاطع امتداد دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: در نیروی انتظامی باید اطلاعات تربیت و حرفه آموزی کارکنان روزآمد باشد و باید دائما رفتارهای دینی تعالی پیدا کند.

فرمانده انتظامی استان تصمیم نامناسب یک پلیس در تقاطع را باعث ایجاد ترافیک و نارضایتی مردم و تبدیل وضعیت از حالت عادی به انتظامی و امنیتی عنوان کرد و بر ارتقاء دانش و بینش کارکنان پلیس تاکید کرد.

سردار مجتبایی در بخش دیگری از سخنان خود رتبه فرماندهی انتظامی استان قم را جزء هشت رتبه بر‌تر کشور در مدیریت کیفیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد در سال 93 این رتبه نیز بهتر خواهد شد.