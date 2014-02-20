به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار صبح پنجشنبه با حضور در سومین سال فعالیت تشکل غیردولتی "فرهنگ خانواده سیره" استان همدان اظهار داشت: رویکرد دولت امید و تدبیر، اهمیت به جایگاه و نقش تشکلها و نهادهای مدنی است و بر این اساس محور همه امور را به تقویت مشارکت مردم در عرصه های مختلف جامعه بنا نهاده است.

وی افزود: مردم با بصیرت و ولایتمدار ایران در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته با رای به دکتر روحانی حماسه‌ای دیگر آفریدند و از برنامه‌ها و سیاست‌های وی که فردی دانشمند، آشنا به امور مختلف و یار دیرینه امام است، حمایت کردند.

الهی تبار ادامه داد: مقوله فرهنگ و توسعه فرهنگی در کشور ما بسیار مهم است که متاسفانه تا پیش از این به دلیل فقدان نگاه علمی و برنامه ریزی بلند مدت، شاهد عدم توسعه فرنگی مطلوب در کشور بوده ایم در صورتی که فرهنگ یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری است.

رئیس هیئت نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد استان همدان عنوان کرد: اگر توسعه همراه با پیوستهای فرهنگی نباشد، آن توسعه ابتر خواهد بود چرا که لازمه توسعه، نگاه فرهنگی است و سازمانهای مردم نهاد نیز در این راستا باید پیوستهای فرهنگی را ضمیمه اقدامات و فعالیت های خود کنند.

الهی تبار خانواده و تحکیم بنیادهای خانواده را از برنامه های مهم دولت امید و تدبیر برشمرد و از سازمانهای مردم نهاد خواست تا در این زمینه دولت را یاری کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در پایان گفت: سازمانهای مردم نهاد یار و حامی دولتها هستند و در بسیاری از امور توان رفع بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی در کشور را دارند.