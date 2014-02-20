وابستگی به نفت اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کانون کارفرمایان استان ظهر پنجشنبه با استاندار دیدار و گفتگو کردند.

مرتضي روزبه در این ديدار اظهارداشت: دوري از اقتصاد مبتني‌بر نفت و اقتصاد مقاومتي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي عامل اصلي در توليد ثروت و توسعه كارآفريني و فعال شدن انجمن‌هاي كارآفريني است.

وي افزود: امروز گرفتاري در جامعه با آن مواجه هستيم و آن اقتصاد و البته به نفت است، اين در حالي است كه نفت يک نعمت الهي است و بايد از آن حداكثر استفاده شود اما سوء تدبيري كه در اين بخش وجود داشته است پول را به اقتصاد كشو سرازير كرده و وابستگي ايجاد كرده است كه در صورت نقص در روند آن مشكلاتي را ايجاد مي‌كند به همين دليل اقتصاد نفتي در كشور خاطره خوب و خوشي را برجا نگذاشته است.

استاندار قزوین بیان کرد: وقتي اقتصاد مبتني بر نفت بروز پيدا مي كند توجه به بخش خصوصي و استفاده از منابع انساني خارج از بخش دولتي مورد بي مهري و كم لطفي قرار مي گيرد.

روزبه تصریح کرد: زماني كه در درون سال هاي گذشته نفت به زير 10 دلار رسيد يک شور و تحركي ايجاد شد و طرح هايي در كشور مطرح شد كه باعث فعال شدن بخش هاي مختلف اقتصادي و ايجاد اشتغال و فعال شدن بخش خصوصي شد و كشور به فكر استفاده از ساير منابع براي ايجاد درآمد و توليد ثروت افتاد چرا كه در آنها ايام سودي را در نفت نديد اما متأسفانه افزايش مجدد قيمت نفت طي چند سال گذشته اين چرخه را متوقف كرد و دوباره تكيه بر اقتصاد نفتي محور شد.

وي افزود: سوء تدبير بد فهميدن، بد درک كردن، بد خرج كردن، خود برتر بيني و ديگران را كوچكتر ديدن و بي توجهي به بخش خصوصي از آفت‌هاي بزرگ اقتصادي نفتي است.

روزبه اظهارداشت: امروز كارهاي ساده اي كه در بخش دولتي با هزينه هاي بالا در دست انجام است توسط بخش خصوصي با هزينه پايين تر و با سرعت و دقت بيشتري انجام مي شود.

استاندار قزوین یادآورشد: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان به اقتصاد مقاومتي و ابلاغ سياست هاي كلي و اهميت موضوع بايد همت و تلاش همه مسئولين در جهت تحقق اين سياست‌ها با استفاده از توان و ظرفيت دولتي بويژه بخش خصوصي و در رأس همه اين موارد استفاده از توان و ظرفيت نيروي انساني بعنوان يک سرمايه است.

وي افزود: با توجه به وجود همه بسترها و شرايط دوره بسيار سخت و دشواري پيش رو وجود دارد اما با مقاومت و پايداري و استفاده درست از تمام ظرفيت ها مي توانيم در توسعه كشور و ويژه مناطق مختلف استان شاهد اتفاقات خوبي باشيم و اين وضعيت زماني اتفاق مي افتد كه بايد به سمت توليد ثروت برويم و در اين حالت است و كه كارآفريني معنا پيدا خواهد كرد و در اين بين بالاترين سرمايه كه نيروي انساني است فعال خواهد شد و انجمن‌هاي كارآفريني اهميت ويژه اي پيدا خواهند كرد.

روزبه تصريح كرد: تا زماني كه پول در دست دولت و اقتصاد نيز مبتني بر نفت باشد اين اتفاقات صورت نخواهد گرفت و نيروهاي بالقوه‌اي كه در جامعه وجود دارند بالفعل تبديل نخواهند شد.

استاندار قزوین گفت: در دوان اقتصادي مقاومتي است كه هنر و جوهره انسان شكوفا مي شود و تشكل هاي غير دولتي ظهور و بروز پيدا مي‌كنند و در اين فرصت‌هايي كه بوجود مي آيد بايد بخش دولتي و خصوصي از يكديگر به درک خوبي برسند و از ظرفيت همديگر استفاده کنند.

وي ادامه داد: وقتي پول دولتي در استان سرازير مي شود و دولت درگير هزينه كردن آن مي شود قطعاً استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به كندي صورت مي‌گيرد و يا كلاً فراموش مي شود و با توجه به وجود بسترهاي بسيار مناسب اين بخش، بهره برداري و توليد ثروت غفلت مي شود.

روزبه تصريح كرد: يكي از موضوعات قابل طرح از ابتداي مسئوليت اينجانب، ممنوع بودن تقابل در تمام حوزه ها و بخش هاست و تأكيد داریم تعامل جايگزين تقابل شود که تحقق اين امر به زيرساخت فرهنگي نياز دارد که ما هم لازم است بستر کار را فراهم کنیم.

وي افزود: بخش هایي از استان در حال تقابل با يكديگر هستند كه بايد با درک صحيح از يكديگر نسبت به رفع مشكلات قدم برداشت و وقت و انرژي مديران و مسئولان صرف تقابل نشود كه ريشه اين تقابل ها معضل فرهنگي است چرا كه يک بخش توسعه بخش ديگر را برای خود فراهم مي بينيد.

استاندار در پایان یادآورشد: روزي بايد از گردنه تضاد و تقابل عبور كنيم و اگر كشور بخواهد به سعادت و توسعه برسد باید شرایط تحول و توسعه فراهم باشد.