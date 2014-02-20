امید جمالی به عنوان ناظر یکی از دیدارهای ای اف سی کاپ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دیدار بین تیمهای ریفا بحرین و اربیل عراق روز 12 فروردین ماه در حالی برگزار میشود که امید جمالی از ایران به عنوان ناظر مسابقه انتخاب شده است.
گفتنی است داوران این دیدار از کشور چین و داور چهارم از کشور یمن است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون ایران از نظارت امید جمالی در دیدار بین تیمهای ریفا بحرین و اربیل عراق از سری رقابتهای ای اف سی کاپ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دیدار بین تیمهای ریفا بحرین و اربیل عراق روز 12 فروردین ماه در حالی برگزار میشود که امید جمالی از ایران به عنوان ناظر مسابقه انتخاب شده است.
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