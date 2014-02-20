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۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

امید جمالی به عنوان ناظر یکی از دیدارهای ای اف سی کاپ انتخاب شد

امید جمالی به عنوان ناظر یکی از دیدارهای ای اف سی کاپ انتخاب شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‎ای به فدراسیون ایران از نظارت امید جمالی در دیدار بین تیم‎های ریفا بحرین و اربیل عراق از سری رقابتهای ای اف سی کاپ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دیدار بین تیم‌های ریفا بحرین و اربیل عراق  روز 12 فروردین ماه در حالی برگزار می‎شود که امید جمالی از ایران به عنوان ناظر مسابقه انتخاب شده است.

گفتنی است داوران این دیدار از کشور چین و داور چهارم از کشور یمن است.
 

کد مطلب 2240328

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