هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در آبادان خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم ضمن قدردانی از حضور پرشور پرستاران ورزشکار در این جشنواره گفت: امید می رود تا سالها این جشنواره هابا کیفیت خوب برگزار شود.



سید حسین دهدشتی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته تمامی دست اندرکاران برای برگزاری چنین جشنواره باشکوهی افزود: هر چند که انجام این کار جزء وظایف به شمار می رود اما تلاشهای فراوان صورت گرفته در برپایی این جشنواره آن هم با کیفیت مطلوب را نمی توان نادیده گرفت.



وی ابراز امیدواری کرد تا شرکت کنندگان در این جشنواره علاوه بر سپری کردن روزهای خوب در آبادان خاطرات خوشی نیز از این شهر و مردمان مهمانپذیرش را در اذهان داشته باشند.



رئیس کمیته اجرایی جشنواره هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور نیز در ادامه ضمن تقدیر از حضور شرکت کنندگان گفت: تلاش تمامی دست اندرکران برگزار این جشنواره فراهم ساخت محیطی مناسب جهت برگزاری مطلوب و با کیفیت مسابقات بوده است.



کورش نادری افزود: به رغم وجود برخی کاستی ها اما با همراهی تمامی مجموعه توانستیم هفتمین جشنوراه را نیز با کیفیتی خوب و در خور شان پرستاران ورزشکار برگزار کنیم.



هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور از روز 26 بهمن ماه امسال در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته های فوتسال، تنیس روی میز، شیرنج، دارت، دو و میدانی و شنا (در بخش آقایان) و والیبال، تنیس روی میز، شطرنج، دارت و دو و میدانی (در بخش بانوان) در محل سالن 17 شهریور برگزار شد.



در این جشنواره 600 ورزشکار از 58 شهر کشور حضور داشتند که جوانترین آنها 20 سال و مسن ترین آنان 61 سال سن داشتند.



در پایان آبادان با کسب 60 امتیاز، بندرعباس با 28 امتیاز و اصفهان با 26 امتیاز به عنوان هیات میره های برتر نظام پرستاری کشور در بخش ورزشی معرفی شدند.