به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گل کارزاده پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان بهار اظهار داشت: مهم نیست که در چه پست مقامی و مسئولیتی قرار داریم بلکه کار و نتیجه عملکرد آن مقام مسئول مهم است.

گل کارزاده ادامه داد: شهرستان بهار با هیچ حاشیه ای همراه نیست چراکه از همکاری و تعامل همه جانبه مدیران و مسئولین شهری و روستایی برخوردار است.

وی اذعان داشت: تمامی مسئولین مجری دستورالعملها و مصوبات دولت هستند که اجرای بهینه این مصوبات از وظایف اصلی انها به شمار می‌رود.

گل کارزاده اظهار داشت: برگزاری منظم و مرتب جلسات مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا، جلسات شورای فرهنگ عمومی، شورای اداری، کمیته تنظیم بازار، کمیته ترافیک، اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و غیره از جمله اقدامات فرمانداری شهرستان در سه سال اخیر بوده است.

وی افزود: ایجاد زمینه های مشارکتهای مردمی، نهادینه کردن آزادیهای سیاسی اجتماعی تشکل های مردم نهاد، یادآوری اجرای مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و تکریم ارباب رجوع، سرکشی و ارزیابی فعالیت و عملکرد و اخذ گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و مساعدت در راستای حل مشکلات موجود در ارگان‌های شهرستان از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

گل کارزاده در خصوص کارهای نیمه تمام و نیازمند پیگیری فرماندار جدید شهرستان بهار نیز گفت: تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی، تکمیل پروژه مسکن مهر، احداث زیرگذر شهرک صنعتی بهاران و زیر گذر آبرومند، چهار خطه نمودن مسیر همدان گل تپه که 41 کیلومتر آن به حوزه بهار مربوط می شود، ساماندهی سه راهی کارخانه قند، روکش راههای روستایی، ساماندهی سفال لالجین و ناحیه صنعتی صالح آباد، استخر لالجین، ساماندهی آب شرب روستایی و فظلاب شهری بهار نیز از جمله اموری است که می طلبد ریاست ارشد جدید شهرستان در برنامه کاری خود قرار دهد.

همت همه مسئولین باید در راستای اهداف دولت تدبیر و امید حرکت کنند

فرماندار جدید شهرستان بهار نیز در این مراسم اظهار داشت: همت همه مسئولین باید در راستای اهداف دولت تدبیر و امید باشد.

محسن مرادی پناه ادامه داد: همانگونه که مدیریت ارشد استان همدان توسعه اقتصادی را سرمنشأ اقدامات خود قرار داده است مسئولین دیگر استان نیز باید به تبعیت از مدیریت ارشد رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال حوزه های خود تحت مدیریت خود را در اولویت کاری خود قرار دهند.

مرادی پناه اولویت کاری خود در شهرستان بهار را توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم برشمرده و گفت: استفاده از ظرفیت های موجود شهرستان بهار بهترین فرصت برای رفع مشکلات موجود است.

وی اظهار داشت: وجود زمینه‌های کشاورزی مرغوب، وجود سه شهرک صنعتی، هنر سفال و سرامیک که شهرت جهانی دارد، نزدیکی به مرکز استان،ظرفیت‌های مطلوبی برای عمران و آبادانی شهرستان به شمار می رود.

مرادی پناه عنوان داشت: امروز نزدیکی شهرستان بهار به مرکز استان خود یکی از موقعیت های ویژه و برتر به شمار می‌رود چراکه می‌توان از خدمات برتر مرکز استان در حوزه های بهداشتی، هنری و فرهنگی، سرریز بخش مسکن و غیره در راستای پیشرفت شهرستان بهره جست.