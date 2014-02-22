ستاد استقبال از بهار در شهرداری کرج آغاز به کار کرد

حسن مدیرروستا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همه برنامه های مربوط به استقبال از بهار در سازمان های مختلف شهرداری کرج در حال اجرا است.

وی در ادامه تاکید کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج حاشیه اتوبان و ورودی شهر کرج را برای استقبال از میهمانان نوروزی گل کاری می کند.

این مسئول تصریح کرد: در روز طبیعت برای شهروندان نهال های فراهم می شود که در این روز پاک به درختکاری بپردازند و امیدواریم این کار برای داشتن هوایی پاک به یک فرهنگ تبدیل شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج اظهار داشت: بسته های فرهنگی برای ارائه به مسافران نوروزی تهیه شده است تا مسافران با خاطره ای خوش کرج را ترک کنند.

مدیرروستا یادآور شد: سازمان آتش نشانی شهرداری کرج برای چهارشنبه آخر سال در حال آماده باش کامل است تا بتواند در این روز امکانات مطلوبی را به هم شهریان ارائه کند.

اتوبوس های برای بازدید از اماکن تفریحی شهر در اختیار شهروندان قرار می گیرد

وی در رابطه با برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری کرج گفت: مسابقات ورزشی مختلفی برای میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است که در جای جای کرج برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به مرمت آسفالت خیابان های اصلی شهر گفت: طی برنامه ریزی های معاونت عمرانی شهرداری کرج، آسفالت خیابان های اصلی شهر مرمت و لکه گیری می شوند تا مسافران و شهروندان برای تردد دچار مشکل نشوند.

وی افزود: اعتباراتی برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است و تعداد 150 اتوبوس تا قل از شروع تعطیلات نوروزی بازسازی می شوند و در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت و همچنین اتوبوس های ویژه ای برای بازدید از اماکن تفریحی شهر در اختیار مسافران نوروزی و شهروندان کرجی قرار خواهد گرفت.

مدیرروستا در پایان تصریح کرد: در سال های گذشته به علت حجم بالای خودروها در ایام تعطیلات حمل پسماند و زباله با مشکل مواجه می شد ولی با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری با چنین مشکلی مواجه نخواهیم بود.