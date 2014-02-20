38 نفر از همدان در مرحله كشوري مسابقات قرآني شركت مي كنند

حجت الاسلام رضا حاجي زين العابديني در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 38 نفر در مرحله کشوری سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت خواهند کرد، افزود: استان همدان در این مسابقات حضور پر رنگی داشته است.

وي با بیان اینکه مرحله کشوری سی و ششمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم از اول تا ششم اسفند ماه در شیراز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: از استان همدان 38 نفر در رشته های مختلف در این مسابقات شرکت مي كنند.

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان با بيان اينكه از استان همدان در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ 20 جز و حفظ کل، مفاهیم و اذان و ابتهال و تواشیح در این مسابقات نمایندگانی حضور خواهند داشت، ادامه داد: این مسابقات در دو رده سنی خردسالان و بزرگسالان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام زين العابديني افزود: در دو بخش خواهران و برادران 11 نفر از بزرگسالان و 10 نفر از خردسالان، 2 گروه 6 نفره تواشیح، 2 نفر در بخش اذان، 2 نفر در بخش ابتهال و یک نفر در بخش مفاهیم و در مجموع 38 نفر از استان همدان با دیگر شرکت کنندگان به رقابت خواهند پرداخت.

وي بیان اینکه راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم برگزیدگان مرحله استانی بوده اند، افزود: برگزیدگان مرحله کشوری به مرحله بین المللی مسابقات قرآن راه می یابند.

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان ابراز داشت: نفرات برتر این مسابقات به بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه سطح 2 معرفی می شوند و همچنین نفرات برتر پس از موفقیت در آزمونی ویژه، به سفر حج تمتع برای برگزاری محافل قرآنی اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام رضا حاجي زين العابديني با بیان اینکه ایجاد نشاط معنوی و در جامعه جز در سایه توجه به مفاهیم بلند و عمیق قرآنی حاصل نمی شود ، عنوان كرد: گسترش برنامه های قرآنی از جمله مسابقات قرآنی نقش موثری در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در کشور دارد.