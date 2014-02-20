استقبال جوانان گلستانی از بیلیارد/ ورزشی که به روستاهای دورافتاده هم نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر شامگاه چهارشنبه سی ام بهمن سال 92 پردیس سینمایی کاپری گرگان میزبان جمع کثیری از مسئولان کشوری، استانی و شهری، اهالی و علاقه مندان به ورزش بولینگ و بیلیارد بود که به مناسبت پایان اولین دوره لیگ بیلیارد در استان گلستان گرد هم آمده بودند.

در این مراسم صاحب حجتی معاون وزیر سابق ورزش و جوانان، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان گلستان به همراه جمعی از اعضای شورای شهر گرگان و مسئولان، پیشکسوتان، بازیکنان و عوامل اجرایی هیات بولینگ و بیلیارد استان حضور داشتند.

در روستاها نیز باشگاه بیلیارد فعال شده است

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان با بیان اینکه هیات بولینگ و بیلیارد گلستان در کشور جزو برترین ها به حساب می آید تصریح کرد: امروزه شاهدیم که در بعضی از روستاهای استان هم باشگاه بیلیارد فعال شده و این شایسته تقدیر است.

قربانعلی پاشا در ادامه به پایگاه قهرمانی اختصاصی بیلیارد پرداخت و گفت: این پایگاه یکی از بهترین ها در کشور است و امیدوارم بازیکنان بیلیارد استان با حضور در تیم ملی به خدماتی که هیات به آن ها ارائه کرده است جواب شایسته ای بدهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده در بخش آقایان و بانوان و در رده های مختلف سنی نمایندگانی از گلستان در تیم ملی داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان در حاشیه سخنان خود یک آمار تکان دهنده نیز داد. وی گفت: در بخش زیرساخت ورزش شهری و روستایی، گلستان جزو 10 استان پایین کشور قرار دارد.

بیلیارد یکی از 3 ورزش برتر دنیاست

رییس هیات بولینگ و بیلیارد گلستان گفت: در این مدتی که تلاش کرده ایم اگر به موفقیتی دست یافته ایم حاصل زحمات و همت همه عزیزان و همکاران بوده و من کمترین سهم را در این موفقیت داشته ام.

حسین رشیدی در ادامه به جایگاه ورزش بیلیارد در جهان اشاره و اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته در کشور ما ورزش بیلیارد را به عنوان تفریح می شناختند و هنوز هم این تفکر پابرجاست در حالی که بدون اغراق بیلیارد یکی از 3 ورزش برتر دنیا به شمار می رود.

وی افزود: برای این ورزش کمترین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در کشور ایجاد شده که نشان دهنده مظلومیت آن است. بیلیارد ورزش خاصی است که بی مهری های زیادی دیده است.

حسین رشیدی با اعلام اینکه اهداف بزرگ موانع بزرگی نیز دارند خاطرنشان کرد: خوشحالیم که به هدفی که داشته ایم رسیدیم و حرکاتی که انجام داده ایم نقطه عطفی برای استان و کشور بوده است.

رییس هیات بولینگ و بیلیارد گلستان برای اهالی این ورزش یک خبر خوش نیز داد، وی گفت: رییس فدراسیون، به دلیل برگزاری منظم و مطلوب لیگ بیلیارد در گلستان مدیریت لیگ کشوری را نیز به ما سپرده است.

وی همچنین با ارائه مستندی جالب توجه از سایت معتبر "الکسا" آمار بالای بازدیدکنندگان از سایت هیات استانی را به حاضرین در مراسم نمایش داد.

رشیدی در پایان صحبت های خود ضمن تشکر از همه اهالی ورزش به ویژه بیلیارد گلستان گفت: بازیکنانی که در لیگ بیلیارد حاضر بودند بهترین های کشور هستند و من به آنها افتخار می کنم.

پس از سخنان رییس هیات، امیرعلی سیاه بالایی به عنوان دبیر هیات گزارشی از عملکرد یکسال اخیر هیات بولینگ و بیلیارد گلستان ارائه کرد.

خدمت به ورزش عبادت است

عضو شورای اسلامی شهر گرگان به نمایندگی از اعضای آن سومین سخنران مراسم شب گذشته بود.

سید محمد قدس مفیدی صحبت های خود را با تسلیت به حاضرین به مناسبت سانحه دلخراش واژگون شدن اتوبوس حامل شهروندان گرگانی و کشته شدن تعدادی از همشهریان آغاز کرد.

قدس مفیدی در ادامه گفت: زمانی که مسئولیت هیات به آقای رشیدی سپرده شد، از آنجایی که ایشان را نمی شناختم با خود می گفتم که مگر تا چه اندازه می شود این ورزش را رشد و توسعه داد؟

وی افزود: با پرس و جو و تحقیق درباره سوابق کاری، متوجه توانمندی های ایشان در گذشته شدم.

وی تصریح کرد: من خودم ریاست یکی از رشته های ورزشی (کبدی) در گرگان را بر عهده دارم و معتقدم خدمت به ورزش عبادت به حساب می آید.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در پایان گفت: برای رشد ورزش نیازمند بودجه، حمایت و روحیه تعاون هستیم و از همه تقاضا دارم با همت مضاعف زمینه ساز پیشرفت بیشتر ورزش در استان شوند.

در بخش تقدیر از عوامل برگزاری و بازیکنان لیگ اسنوکر استان، نفرات برتر مسابقه های مختلف در دو بخش آقایان و بانوان هدایایی دریافت کردند. در پایان مراسم تقدیر، کاپ قهرمانی تیم "ایرانخودروی مولودی" که موفق به کسب عنوان قهرمانی در نخستین دوره لیگ اسنوکر شده بود، به کاپیتان این تیم تقدیم شد.

این مراسم پرهزینه و باشکوه که بیش از 3 ساعت به طول انجامید با صرف شام میهمانان و مدعوین به پایان رسید و با حواشی نیز همراه بود.

در حالی که عنوان شده بود مراسم راس ساعت 7 شب آغاز می شود با تاخیری یک ساعته شروع شد.

قرار بود اسکندری که ریاست فدراسیون را بر عهده دارد در این مراسم حضور یابد که به دلیل سفر مهم کاری به کشور قطر نتوانست در این مراسم حضور یابد.

از آقایان قاری، فاطمی و محمودی به عنوان 3 پیشکسوت ورزش بیلیارد استان تقدیر به عمل آمد.

یکی از بخش های جالب مراسم دیشب، تقدیر از "امیررضا امینی" نونهال بیلیاردباز گرگانی بود که همراه با تشویق پرشور حاضران جایزه خود به عنوان کوچکترین ورزشکار این رشته را دریافت کرد.