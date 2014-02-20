به گزارش خبرنگار مهر،مهدی کشمیری ظهر پنجشنبه در نشست مراسم بازدید معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور از شهرک اظهار داشت: بیش از پنج هزار نفر در هشت مرکز رشد و پارک فن آوری استان مشغول به فعالیت هستند که البته بالای هشتاد درصد آنان از مدارک دانشگاهی برخوردارند.

وی افزود: تولید ماشین آلات کشاورزی ، فن آوری های نانو، ساخت و تولید، فن آوری اطلاعات از زمینه های مهم فعالیت شرکت‌های دانش بینان در این شهرک است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از تاسیس پارک جدیدعلم و فن آوری ابوریحان خبر داد و گفت: حدود 70 شرکت با محوطه‌های کارگاهی در این مجموعه چهل هزار متر مربعی ایجاد می‌شود.

کشمیری افزود: در حال حاضر پارک علمی کودکان و دانش آموزان نیز به طور رایگان برای بازدید این گروه به فعالیت خود مشغول است.

وی از تشکیل انجمن خیرین کار آفرین در استان خبر داد و بیان داشت: این امر یکی از راهکارهای جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه فن آوری است که فعلا این انجمن در مراحل ثبت اولیه است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان درادامه یادآور شد: خوشبختانه تغیردولت فعلی موجب محدودیت و قطع ارتباط این مجموعه با مسولان قبلی شهرک نشده است.

کشمیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تولید پودر تاندیش عملیات ریخته گری،سیلیکات آلومینیوم،ساخت اسانس زعفران وشش محافظ اتانول و همچنین تولید گازوئیل از لاستیک فرسوده از اهم اختراعات تجاری سازی شده در این شهرک در سال های اخیر بوده است.

وی از واگذاری تعداد 980 پروژه صنایع نیز به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس طرح نکتا از سال 1382 تا 84 بر 130 پروژه علمی نظارت و هدایت کرده و از طریق فراخوان از آنها حمایت نمودیم.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یادآور شد: تا کنون 461 دانش فنی تولید و تجاری سازی شده است.