حامی اقدامات عراق در مبارزه با تروریسم هستیم/ایران و سوریه محور گفتگو با مقامات عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پس از سفر به عراق و دیدار با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود در بغداد اظهار داشت: تروریسم مرز نمی شناسد و باید برای مبارزه با این پدیده شر همه تلاش ها بسیج شود.

وی خاطرنشان کرد که مسکو حامی دولت عراق در مبارزه با تروریسم است. لاوروف اظهار داشت: در دیدار با هوشیار زیباری افزایش همکاری مشترک میان دو بغداد و مسکو مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت: توافقنامه هایی که نوری المالکی با روسیه امضا کرده است از جمله توافقنامه های نظامی به طور کامل اجرا می شود.

وی اظهار داشت: روسیه مخالف دخالت های خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است و از حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود حمایت می کند.

سرگئی لاوروف تصریح کرد: تهدیدات تروریستی ما را نگران می کند و این پدیده ای است که در منطقه به طور دلهره آوری در حال گسترش است و ما بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرده ایم.

وی همچنین گفت: ما طرح های اقتصادی برای توسعه روابط عراق و روسیه در اختیار داریم.

هوشیار زیباری نیز تصریح کرد: سفر لاوروف به بغداد حاوی این پیام است که روسیه از مبارزه دولت و ملت عراق با تروریسم حمایت می کند. وزیر امور خارجه عراق خاطرنشان کرد: در دیدار با لاوروف بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت افزایش تلاش ها برای پایان بخشیدن به این بحران تاکید شد.

وی در ادامه گفت: ما همچنین اهمیت موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 را مورد بررسی قرار دادیم.