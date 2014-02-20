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۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

لاوروف در کنفرانس خبری بغداد:

حامی اقدامات عراق در مبارزه با تروریسم هستیم/ایران و سوریه محور گفتگو با مقامات عراقی

حامی اقدامات عراق در مبارزه با تروریسم هستیم/ایران و سوریه محور گفتگو با مقامات عراقی

وزیر امور خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری در بغداد از تلاش های دولت عراق برای مبارزه با تروریسم حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز پس از سفر به عراق و دیدار با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود در بغداد اظهار داشت: تروریسم مرز نمی شناسد و باید برای مبارزه با این پدیده شر همه تلاش ها بسیج شود.

وی خاطرنشان کرد که مسکو حامی دولت عراق در مبارزه با تروریسم است. لاوروف اظهار داشت: در دیدار با هوشیار زیباری افزایش همکاری مشترک میان دو بغداد و مسکو مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت: توافقنامه هایی که نوری المالکی با روسیه امضا کرده است از جمله توافقنامه های نظامی به طور کامل اجرا می شود.

وی اظهار داشت: روسیه مخالف دخالت های خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است و از حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود حمایت می کند.

سرگئی لاوروف تصریح کرد: تهدیدات تروریستی ما را نگران می کند و این پدیده ای است که در منطقه به طور دلهره آوری در حال گسترش است و ما بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرده ایم.

وی همچنین گفت: ما طرح های اقتصادی برای توسعه روابط عراق و روسیه در اختیار داریم.

هوشیار زیباری نیز تصریح کرد: سفر لاوروف به بغداد حاوی این پیام است که روسیه از مبارزه دولت و ملت عراق با تروریسم حمایت می کند. وزیر امور خارجه عراق خاطرنشان کرد: در دیدار با لاوروف بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت افزایش تلاش ها برای پایان بخشیدن به این بحران تاکید شد.

وی در ادامه گفت: ما همچنین اهمیت موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 را مورد بررسی قرار دادیم.

 

 

کد مطلب 2240417

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