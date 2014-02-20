بستر برای به فعالیت رسیدن استعدادهای دانش آموزان در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در سومین جشنواره طلوع اندیشه ولایت که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد، افزود: به فعالیت رسیدن استعدادها و توانمندیهای دانش اموزان موجب رشد و توسعه کشور و تضمین آینده توسعه ای جامعه می شود.
وی با بیان اینکه انسان همواره دارای استنعداد و توانمندیهای مختلف بوده و زمینه تحول را ایجاد می کند، ادامه داد: انسان آتشفشان استعدادها است و باید این استعدادها در دانشآموزان از قوه به بالفعل تبدیل شود.
حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه به رغم فعالیت های صورت گرفته ایران در بسیاری بخش های علمی و فنآوری از دنیا عقب است افزود: دنیا با سرعت بالایی رو به جلو است و ایران بدون تعارف عقب است و باید سعی کنیم عقبماندگی خود را جبران کنیم که این امر با تلاش دانشآموزان مقدور خواهد شد.
وی افزود: وظیفه یک مربی و یک معلم، تأثیرگذاری بر روی نوجوانان و جوانان و همخوان و همگون کردن آنها با مسیری است که باید طی کند، چرا که جوانان در این دوره سعی در فرار کردن و نصیحتگریزی هستند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: معمولا در این گونه جلسات که دانشآموزان نخبه دور هم جمع میشوند، مسئولان به نصیحت این جوانان میپردازند، در صورتی که سنی که جوانان و نوجوانان در آن قرار دارند، سن نصیحتگریزی است.
حجت الاسلام خاتمی افزود: آینده ایران اسلامی در دست دانشآموزان است و اگر آیندهای روشن و درخشان میخواهیم باید از هماکنون شروع به فعالیت کنیم، در غیر این صورت نباید توقع رسیدن به این مهم را داشت.
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