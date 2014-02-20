بستر برای به فعالیت رسیدن استعدادهای دانش آموزان در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در سومین جشنواره طلوع اندیشه ولایت که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد، افزود: به فعالیت رسیدن استعدادها و توانمندیهای دانش اموزان موجب رشد و توسعه کشور و تضمین آینده توسعه ای جامعه می شود.

وی با بیان اینکه انسان همواره دارای استنعداد و توانمندیهای مختلف بوده و زمینه تحول را ایجاد می کند، ادامه داد: انسان آتشفشان استعدادها است و باید این استعدادها در دانش‎آموزان از قوه به بالفعل تبدیل شود.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه به رغم فعالیت های صورت گرفته ایران در بسیاری بخش های علمی و فنآوری از دنیا عقب است افزود: دنیا با سرعت بالایی رو به جلو است و ایران بدون تعارف عقب است و باید سعی کنیم عقب‌ماندگی خود را جبران کنیم که این امر با تلاش دانش‎آموزان مقدور خواهد شد.

وی افزود: وظیفه یک مربی و یک معلم، تأثیرگذاری بر روی نوجوانان و جوانان و هم‌خوان و هم‌گون کردن آن‌ها با مسیری است که باید طی کند، چرا که جوانان در این دوره سعی در فرار کردن و نصیحت‎گریزی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: معمولا در این گونه جلسات که دانش‎آموزان نخبه دور هم جمع می‌شوند، مسئولان به نصیحت این جوانان می‌پردازند، در صورتی که سنی که جوانان و نوجوانان در آن قرار دارند، سن نصیحت‌گریزی است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: آینده ایران اسلامی در دست دانش‎آموزان است و اگر آینده‎‎ای روشن و درخشان می‏خواهیم باید از هم‌اکنون شروع به فعالیت کنیم، در غیر این صورت نباید توقع رسیدن به این مهم را داشت.