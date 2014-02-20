کتاب "نخستین همایش حراست از منظر آموزه های دینی" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش همچنین از 10 مقاله برتر که در روز همایش ارائه شده بود در مراسم اختتامیه تقدیر شد. صدیقه نظر عباسی از گلستان، شهریار جانبازی از تهران، محسن موحدی از اصفهان، علی وطنی از گلستان، دکتر مصیب عباسی از گلستان، خانم دکتر یوسفی از گلستان، محمد رضا سوقندی از سمنان، غلامرضا منتظری از گلستان و حمید رضا افتخاری و زهرا محمدی به طور مشترک از گلستان از تجلیل شوندگان مقالات برتر بودند.

همچنین از دستگاه های مشارکت کننده در همایش شامل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان دانشگاه گلستان، شهرداری گرگان، صدا وسیمای گلستان و دانشگاه علوم پزشکی استان تجلیل شد.

تابلو فرشی منقش به آیات قرآن کریم نیز در این همایش توسط مدیر کل اطلاعات استان به حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی اهدا شد.

شایان ذکر است همایش حراست از منظر آموزه های دینی از صبح امروز با ارائه بیش از 220 مقاله در گرگان آغاز به کار کرد و دقایقی پیش با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.