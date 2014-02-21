امدادرسانی به سه هزار و 600 نفر در استان های برفی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین درخشانˈ با اعلام این خبر افزود: همچنین در استان های برفی کشور 360 نفر نیز اسکان اضطراری داده شده اند.

وی با اشاره به اینکه امدادرسانی به گرفتاران برف و کولاک از 27 تا 29 بهمن سال جاری انجام شده است، افزود : این اقدامات در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، زنجان، فارس، کرمان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان و یزد انجام شد.

درخشان با بیان اینکه 253 امدادگر در ارتباط با این اقدامات حضور داشته اند، به مصدومیت 25 نفر اشاره کرد و گفت : چهار نفر از مصدومان که به درمان بیشتر نیاز داشتند به مراکز درمانی منتقل شدند و 11 نفر نیز به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند.

وی در ادامه با بیان اینکه در این مدت 66 خودروی عملیاتی برای امدادرسانی به کار گرفته شد، تصریح کرد: امدادگران همچنین 362 دستگاه خودرو را که در برف گرفتار شده بودند، رهاسازی کردند.