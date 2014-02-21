باید ظرفیتی ایجاد شود که تولید و کارآفرینی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بنی هاشمی ظهر جمعه در جمع زائران و مجاوران رضوی اظهار کرد: در بحث یارانه ها قرار بر این بوده که یارانه ها هدفمند شده و درآمد حاصل از آن به اقشار ضعیف تر داده شود و این چیزی است که در مرحله اول اجرا شد و مرحله دوم در سال آینده اجرا می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از شاخصه های مهمی که ما در تقابل با قدرت های جهان داریم بحث اقتصادی است که رهبر انقلاب نیز این مسائل را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مطرح کرده اند، ما باید در رابطه با اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

بنی هاشمی افزود: رهبری چند روز قبل مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، که شامل 24 بند است.

وی با اشاره به چند بند از این ابلاغیه گفت: تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات در راستای پیشبرد اقتصاد همچنین پیشتازی اقتصاد دانشمندان و بحث یارانه ها جزو مسائلی است که مورد توجه است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید تا مصرف اشاره و گفت: ما باید بدانیم چگونه از تولید کننده و مصرف کننده حمایت کنیم.

بنی هاشمی به توقف واردات نهادهایی اشاره کرد و افزود: ما توان تولید آن را در کشور داریم اما از خارج وارد می کنیم.

وی با اشاره به لزوم هر چه مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری دولت نیز ابلاغیه صادر و اعلام کرد برای ورود به اجرای فرمان رهبری آمادگی دارد اما بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی در بخش مردمی شکل می گیرد، یعنی این مردم هستند که در اقتصاد مردمی حضور پیدا کنند، هماهنگونه که ما حضور مردم را در روزهای اول انقلاب داشته ایم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما با ایجاد تشکل های مردمی و با استفاده از علوم، دانش و مدیریت خوبی که توانسته ایم در انقلاب به دست بیاوریم تولید و پیشرفت را به این کشور خواهیم آورد و با تحریم های دشمنان مقابله خواهیم کرد.

بنی هاشمی ضمن گرامیداشت روز مهندس گفت: علم و دانش یکی از هربه هایی که می توان برای پیشرفت کشور از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: امروز اگر در رابطه با انرژی هسته ای مورد هجوم دشمنان قرار گرفته ایم برای این است که به علم و دانش هسته ای دست یافته ایم و دشمنان ما این را نمی خواهند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما وقتی از علم هسته ای صحبت می کنیم در واقع از یک نبرد با دشمنانمان حرف می زنیم.

بنی هاشمی ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال تصریح کرد: اگر ما امروز در برابر ابرقدرت های جهان توانسته ایم حرفهایی را از دل قرآن برای بشریت مطرح کنیم به خاطر انقلابی است که در این دوران به وقوع پیوست.

وی گفت: اگر در زمانیکه مذاکرات هسته ای در 1+5 از طرف ایران مطرح است حضور مردم راه را برای دفاع از حق ملت ایران برای مسئولان هموارتر می کند.