برترین کشورها از نظر سرعت اینترنت موبایلی/ استرالیا و ایتالیا در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، این کشور با سرعت متوسط دانلود 24.5 مگابایت در ثانیه بر روی شبکه نسل چهارم( 4G ) در راس فهرست قرار دارد و پس از ایتالیا با با سرعت دانلود 22.2 مگابایت بر ثانیه ایستاده است.

در این گزارش که همه ساله توسط شرکت انگلیسی اوپن سیگنال تهیه می شود آمده است استرالیا با وجود سرعت اینترنت بالا، در همه وقت قابل دسترسی نیست و از نظر پوشش زمانی دسترسی به اینترنت نسل چهارم، این کره جنوبی است که با 91 درصد مواقع زمانی، در راس این لیست قرار گرفته.

سرعت دانلود اینترنت همراه در کره جنوبی 18.6مگابایت بر ثانیه است.

استرالیایی ها فقط 58 درصد مواقع به اینترنت پرسرعت خود دسترسی دارند و از این نظر رتبه نهم جهان را به خود اختصاص داده اند.

شرکت انگلیسی اوپن سیگنال که سرعت دانلود جهانی را با استفاده از داده های اپلیکیشن تلفن همراه خود رصد می کند که توسط شش میلیون کاربر اینترنت نسل چهارم جهان استفاده می شود.

استرالیا طی سه سال اخیر شبکه اینترنت خود را از نسل سوم به نسل چهارم ارتقا داده است تا بتواند به نیاز کاربران اینترنت موبایل پاسخ دهد.

بر اساس اعلام اوپن سیگنال، فناوری نسل چهارم سرعتی را عرضه می کند که پنج برابر سریعتر از نسل سوم است.

این داده جدید نشان می دهد که در نیمه دوم سال 2013 سرعت پوشش کلی استرالیا 42 درصد نسبت به نیمه دوم سال 2010 افزایش یافته است.

رتبه بندی کشورها از نظر سرعت دانلود ( مگابایت بر ثانیه )

بر اساس اعلام اوپن سیگنال برزیل، هنگ کنگ، دانمارک، کانادا، سوئد، کره جنوبی، انگلیس،فرانسه، آلمان، مکزیک، روسیه، ژاپن، آمریکا و فیلیپین پس از استرالیا و ایتالیا رتبه های سوم تا چهاردهم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی کشورها از نظر زمان دسترسی به اینترنت نسل چهارم

کره جنوبی، سوئد، هنگ کنگ ، ژاپن ، کانادا، آمریکا، مکزیک، دانمارک، استرالیا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، برزیل، روسیه و فیلیپین رتبه های اول تا شانزدهم را در اختیار دارند.