آغاز ثبت نام اینترنتی اسکان فرهنگیان از 10 اسفند/ ارتقای کیفی خدمات اسکان فرهنگیان

فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اسکان فرهنگیان ظرفیتی است که معلمان می توانند در ایام نوروز برای سفر به نقاط مختلف کشور استفاده کنند. فرهنگیان می توانند با ثبت نام از طریق حضوری یا اینترنتی در اسفند ماه از این ظرفیت در ایام نوروز استفاده کنند.

وی ادامه داد: ثبت نام اینترنتی اسکان فرهنگیان از 10 اسفند به مدت 10 روز آغاز می شود و فرهنگیانی که درصدد لغو رزور خود هستند می توانند از 20 تا 25 اسفند ماه اقدام کنند.

به گفته سیاری، فرهنگیان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.eskan.medu.ir اقدام به ثبت نام اینترنتی برای تعیین زمان و مکان اسکان خود در ایام نوروز 93 کنند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان از روز شنبه (دهم اسفند ماه) خبر داد.

وی درباره زمان مراجعه حضوری اسکان فرهنگیان نیز توضیح داد: مراجعه حضوری به پایگاه های اسکان فرهنگیان از عصر 28 اسفند ماه آغاز و 13 فروردین ماه به پایان می رسد.

سیاری درباره ارتقای کیفیت اسکان فرهنگیان نیز گفت: هدف نخست ما ارتقای کیفیت و ارائه خدمات ویژه در ایام نوروز به فرهنگیان است. در حال حاضر 10 درصد از این اتاقها با کیفیت ویژه، 40 درصد درجه «الف»، 30 درصد درجه «ب» و 20 درصد نیز با درجه «ج» هستند.

مدیر کل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش با بیان اینکه پیش بینی می کنیم برای نوروز 93 یک میلیون خانوار از امکانات اسکان فرهنگیان استفاده می کنند، ادامه داد: البته قرار است با کمکهای مالی انجام شده، تعداد اتاق های ویژه را برای فرهنگیان بیشتر کرده تا خدمات ارائه شده با کیفیت بهتری به فرهنگیان داده شود.