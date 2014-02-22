هفت میلیون هکتار مرتع در فارس بیمه می شوند

کاظم بردبار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی مورد نظر بیمه شدن مراتع در استان فارس است که در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس تاکنون یک میلیون هکتار از مراتع در استان فارس تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: این اداره کل برآن است که تمامی مراتع در استان را تحت پوشش بیمه قرار دهد و به طور حتم به تدریج این اقدام انجام خواهد شد.

بردبار با اشاره به اهمیت بیمه مراتع گفت: بلاياي طبيعي بويژه خشکسالی های اخیر از مهمترین عوامل محدود کننده در مشارکت فعال بهره برداران و سرمایه گذاری در اجرای طرح های مرتعداری در مناطق خشک و نیمه خشک است كه تأثير منفي زيادي بر اراضي منابع طبيعي و حتي اقتصاد كشاورزي دارد.

بردبار در ادامه خواستار تسهيل در ساختار قانوني و كلي بيمه مراتع در پرداخت غرامت ناشي از خسارات وارده به اراضي منابع طبيعي شد و بیان کرد: استان فارس به لحاظ تنوع خسارت ها جزء استانهاي پر خطر به شمار ميرودكه اين امر تاثيرات عميق و پايداري برمنابع طبيعي بويژه مراتع خواهد گذاشت.

افزایش حجم آب حوزه هاي آبخيزفارس

وی در ادامه سخنان خود از افزايش حجم آب حوزه هاي آبخيزفارس براثر بارندگي هاي اخير استحصال بيش از 76 ميليون متر مكعب آب در سال زراعي جاري خبرداد و افزود: در بارندگي هاي اخير از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون بيش از 76 ميليون متر مكعب آب باران در حوزه هاي آبخيز استان ذخيره شده است.

وی افزود: اين میزان آب كه بيشتر به صورت سيلاب و روان آب بوده با ايجاد سدهاي كوچك و پروژه های آبخیزداری جمع آوري شده تا از اين طريق از وقوع حوادث مخرب ناشي از سيل، از هدر رفت آب جلوگيري و همچنين اين حجم به تغذيه سفره هاي زير زميني كمك كند.

وی گفت: با توجه به دوره هاي خشكسالي و ترسالي كوتاه مدت، تشديد خسارات ناشي از سيل ،كاهش كميت و كيفيت آبهاي سطحي زير زميني ،افزايش بيلان منفي سفره هاي زير زميني و... سبب توجه جدي به برنامه هاي آبخيزداري شده است.

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس با بیان اینکه در فارس دو ميليون هكتارعرصه منابع طبيعي فارس طرح هاي آبخيزداري اجرا شده، افزود: با اعتبارات اندک در این بخش، امکان مهار حوزه های آبخیز بطور کامل وجود نداشته و مدیریتهای آبخیز استانها بصورت موردی اقدام به انجام عملیات بیولوژیک و سازه ای کرده اند.