دولت و مجلس باید قانون سازمانهای مردم نهاد را تصویب کنند/ صدور 4300 مجوز فعالیت سمن ها در حوزه جوانان

محسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان در دولت یازدهم گفت: نگاه دولت جدید نسبت به سمن ها بسیار مثبت است. اما باید گفت که تغییر نگاه دولتها مشکل فعالیت سازمانهای مردم نهاد را به صورت ریشه ای حل نمی کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر متولیان بسیاری از سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان خواستار تدوین قانونی برای سمن ها هستند تا فعالیت و مشارکت آنها در امور اجتماعی و فرهنگی شکل قانونی پیدا کند و باید دولت و مجلس همت کرده و قانون مربوط به سازمان های مردم نهاد را تصویب کند.

زارعی درباره نگاه وزارت ورزش و جوانان نسبت به فعالیت سمن های حوزه جوان توضیح داد: پیرو تغییر نگاه دولت، این وزارتخانه نیز تمایل به حضور گسترده و فعال جوانان به صورت غیردولتی دارد، چرا که ما معتقدیم که مشکلات جوانان با کمک و مشارکت خود جوانان حل می شود و باید جوانان به کمک دولت بیایند تا بتوان بسیاری از کارها با همکاری آنها اجرایی کرد.

وی درباره حمایت مالی وزارت جوانان از سازمانهای مردم نهاد، گفت: مهم آن است که حمایتها چه ساز و کاری داشته باشد و باید کمکهای مالی به دست سمن هایی برسد که به صورت تخصصی در حوزه جوانان و مشکلاتشان کار می کنند.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه از سوی دیگر نباید فعالیت سازمانهای مردم نهاد موقتی و موسمی باشد، درباره مراحل صدور مجوز سازمان های مردم نهاد وزارتخانه گفت: سازمانهای مردم نهاد اعتبار نامه فعالیت خود را از وزارت جوانان می گیرد و ما اعتبار نامه را برای صدور پروانه دائم به وزارت کشور می دهیم، اما سمن ها می توانند تا زمان صدور پروانه دائم با مجوز اعتبار نامه به فعالیت خود ادامه دهند.

زارعی درباره تعداد سمن هایی که با موضوع جوانان در حوزه های مختلف فعالیت کرده و مجوز خود را از وزارت جوانان گرفته اند، گفت: وزارتخانه از سال 1379 تاکنون تعداد چهار هزار و 300 مجوز برای فعالیت سمن ها حوزه جوان صادر کرده است. اما نمی دانیم که چه تعداد از این سمن ها همچنان فعال هستند و باید دوباره از سوی وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرند.

وی توضیحات خود را درباره اینکه چرا وزارت جوانان به تعداد کمی از سازمانهای مردم نهاد جوان مجوز داده است، اینگونه تکمیل کرد: در مجموع تعداد کلی سمن ها و میزان مشارکت مردم برای کمک به دولت بسیار کم است و باید در این زمینه تجدید نظر شود.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به برگزاری دوره توانمندسازی سمن ها گفت: دوره توانمندسازی عمومی سمن ها در قزوین برگزار شد. این دوره ها برای توانمند سازی در حوزه ساختار، تشکیلات، انضباط مالی و جذب منابع برای دبیران و مسئولان سازمانهای مردم نهاد به صورت منطقه ای برگزار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول دریافت نظرسنجی از دبیران سازمانهای مردم نهاد برای برنامه های سال آینده هستیم و درصورت تمایل سمن ها، دوره های توانمندسازی سمن ها سال آینده نیز به شکل منطقه ای برگزار می شود.