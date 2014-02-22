پیست اسکی همدان مستعد برگزاری مسابقات بین المللی/ تاریک دره میزبان رقابت های اسکی روی چمن

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکی قهرمانی کشور در بخش آقایان و در دو رده جوانان یک و دو به میزبانی همدان به مدت دو روز از روز پنج شنبه تا عصر جمعه در پیست اسکی همدان با حضور 9 استان انجام شد.

در همین راستا رئیس هیئت اسکی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات اسکی آلپاین در دو رده سنی جوانان یک و دو طی دو روز در همدان برگزار شد که در مجموع 9 استان در این مسابقات شرکت کردند.

کاظم عرب با بیان اینکه از هر استان سه ورزشکار در جوانان یک و سه ورزشکار در جوانان دو حضور داشتند، افزود: در این مسابقات تیم ها از استان های اصفهان، فارس، البرز، تهران، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، کردستان، خراسان رضوی و همدان شرکت کرده بودند که در روزهای پنج شنبه و جمعه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی بیان داشت: در روز پنج شنبه مسابقات در رشته آلپاین مارپیچ بزرگ و در روز جمعه نیز که دربرگیرنده مراسم اختتامیه است رقابتها در مارپیچ کوچک برگزار شد.

همدان در مردادماه میزبان مسابقات بین المللی اسکی روی چمن است

عرب اضافه کرد: همدان امسال در فصل اسکی میزبان مسابقات چهارجانبه بود و در مرداد ماه نیز میزبان مسابقات بین المللی اسکی روی چمن است.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به اینکه آینده روشنی در ورزش اسکی استان همدان داریم، عنوان داشت: با توجه به پتانسیل و فضای اسکی همدان و برنامه ریزی هایی که در این راستا داشتیم همدان گام های موفقی در اسکی برداشته است.

وی در ادامه گفت: یکی از برنامه های هیئت اسکی همدان آموزش رایگان علاقمندان تا سن 15 سال در بین دانش آموزان است و از دیگر برنامه ها 80 درصد تخفیف برای ادرات دولتی، ارگان ها و دانشگاه ها است تا جوانان همدانی به ورزش اسکی جذب شوند.

کمیته استعدادیابی همدان 70 نفر را استعدادیابی کرده است

عرب ابراز داشت: کمیته های استعدادیابی هیئت اسکی همدان حدود 70 نفر را استعدادیابی کرده است که این افراد در تیم همدان هستند و بعد از برگزاری این مسابقات در کمپ پیست شمشک برای تمرین حضور پیدا می کنند.

رئیس هیئت اسکی استان همدان با بیان اینکه پیست اسکی همدان برای میزبانی و برگزاری مسابقات مشکلی ندارد، اذعان داشت: هیئت اسکی همدان در این راستا مشکلی ندارد و وضعیت برف باید صفر و نزدیک به صفر باشد اما امروز دما مثبت پنج است که اگر سردی هوا مانند یک ماه قبل باشد می توانیم میزبانی مسابقات و کمپ های اردوی تیم ملی اسکی را داشته باشیم.

پیست اسکی همدان دارای برند جهانی است

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: پیست همدان بین المللی شده و دارای برند جهانی است و چهارمین پیست استاندارد در کشور است.

سیدعبدی افتخاری اظهار داشت: وسعت پیست اسکی همدان بالغ بر 50 هکتار و تلسی یژ، تلسکی، برف کوب و تمامی امکانات که برای یک پیست استاندارد نیاز است را دارد.

وی بیان داشت: پیست اسکی همدان دارای برند بین المللی است و سال گذشته نیز برند اسکی روی چمن را دریافت کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: پیست اسکی همدان دارای شرایط خوبی برای اسکی است و می تواند در عرصه های ملی و فراملی میزبانی بگیرد.

در ادامه دبیر هیئت اسکی استان اصفهان نیز عنوان داشت: پیست اسکی همدان عالی است و مسابقات نیز از سطح بالایی برخوردار بود چراکه هم مسابقات قهرمانی کشور و هم انتخابی تیم ملی برای مسابقات آسیایی بود.

محمود یسلیانی اضافه کرد: مسابقات اسکی قهرمانی کشور که به میزبانی همدان برگزار شد به دلیل حساسیت بالایی که داشت بسیار جذاب برگزار شد.

همدان میزبان خوبی برای مسابقات اسکی است

وی با بیان اینکه همدان میزبان خوبی در این دوره از مسابقات اسکی جوانان یک و دو قهرمانی کشور بود، ابراز داشت: در این مسابقات از استان اصفهان چهار نفر شرکت کردند.

دبیر هیئت اسکی استان اصفهان اذعان داشت: پیست اسکی اصفهان در فریدونشهر در 175 کیلومتری غرب اصفهان واقع است که 20 روز پیش در آن مسابقات نونهالان و نوجوانان برگزار شد.

محمود یسلیانی در پایان سخنانش گفت: پیست فریدونشهر نیز مانند پیست اسکی همدان دارای شرایط خوبی است.