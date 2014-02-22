آسایشگاهی که خانه جانبازان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 90 جانباز دوران دفاع مقدس استان مازندران از خدمات مرکز توانبخشی امام علی (ع) ساری بهره مند هستند و این مرکز را خانه دوم خود می دانند و هفته دو روز بر و بچه های دوران جنگ کنار هم جمع می شوند و به فعالیتهای ورزشی می پردازند و از خدمات درمانی آن بهره مند می شوند.

به گفته برخی از جانبازان حاضر در مرکز توانبخشی ساری، مناسب سازی نبودن معابر و خیابانها و اماکن اداری، بویژه ساختمان بنیاد شهید از جمله مسائل فراروی است.

رحیم رضایی 53 ساله که در اروند رود نشان جانبازی را دریافت کرده است و دو فرزند دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات می گوید: مسئولان فقط شعار می دهند و از عمل خبری نیست.

مشکل مناسب سازی نشدن معابر

وی اظهار داشت: بیرون از خانه مشکلات زیادی از جمله تردد داریم و سطح شیبدار یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد شیب آن استاندارد نیست.

وی عنوان کرد: بچه ها هفته ای دو روز در این آسایشگاه گردهم می آییم و با هم صحبت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داریم.

رضایی بیان داشت: در طول روز نیز نیز ورزش، استخر دسته جمعی و حضور در جمع دوستان سبب شادی و نشاط می شود و حضور در آسایشگاه و در کنار دوستان، آرام بخش و فرحبخش است.

علی یعقوب نژاد جانباز بهشهری که در منطقه مرزی میرجاوه در سال 74 مجروح شده است، نیز در همصحبتی با خبرنگار مهر به مشکلات تردد در خیابانها و بی توجهی برخی شهروندان و رانندگان به پلاک خودروی جانبازان و معلولان اشاره می کند می گوید: برخی از شهروندان با علامت و پلا ک خودروی ما که مربوط به جانبازان است، توجه ندارند و بوق می زنند و بعد از آنکه متوجه شدند، عذرخواهی می کنند.

وی با بیان اینکه محیط آسایشگاه خوب و آرام بخش است و هر هفته بخاطر آنکه با دوستان باشیم و روحیه بگیریم و ورزش کنیم به اینجا می آییم گفت: در آسایشگاه طرح درمان و پزشک داریم و اگر با مشکل مواجه شویم کمک می کنند.

آسایشگاه خانه دوم ماست

عباس چراغعلی زاده نیز با بیان اینکه آسایشگاه خانه دوم ماست و برای کارهای درمانی و ورزشی به این مرکز می آییم، از عضویت در تیم تنیس روی میز خبر می دهد و می گوید: برای مسابقات کشوری درحال آماده شدن هستیم.

وی اظهار داشت: جانبازان با حضور در این مرکز روحیه می گیرند و به فعالیتهای ورزشی می پردازند.

مصطفی مرتضوی جانباز بالای 70 درصد که در عملیات حصر آبادان آذرماه 64 مجروح شده است نیز با گلایه از وعده های بی عملی برخی مسئولان می گوید: ما مشکلات خودمان را حل می کنیم ولی از وعده های بیجا ناراحت می شویم.

وی که هفته دو روز به آسایشگاه جانبازارن و معلولان ساری مراجعه می کند، ادامه داد: در آسایشگاه هر چندماه یکبار کلاس تغذیه و روانشاسی تشکیل می شود ورزش گروهی با دوستان انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه مربیشان دوماه قبل عمل جراحی قلب انجام داده است و درحال حاضر مربی ندارند، ادامه داد: در حال حاضر به تنیس و تیراندازی می پردازیم و با آنکه سالن والیبال نیز راه اندازی شده است ولی بازی در آن انجام نمی شود.

مرتضوی یادآور شد: در خیابان و جامعه کسی بفکر ما نیست و تردد با ویلچر در معابر مناسب سازی نشده بسیار سخت است.

شیبد تند ساختمان بنیاد شهید

این جانباز به ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: شیب این ساختمان بقدری تند و غیراستاندارد است که تردد برای جانبازان بسیار سخت است.

ابوالقاسم ابوسعیدی که 24 سال در مرکز توانبخشی امام علی (ع) ساری به عنوان پرستار فعالیت دارد، گفت: کار در این مرکز عشق می خواهد و باید مشتاق باشی تا از پس آن برآیید.

وی با اشاره به اینکه یکسری امکانات در این مرکز نیاز است، گفت: برای جابجا کردن جانبازان به دلیل سنگینی وزنشان و نداشتن امکانات با مشکلاتی روبرو هستیم.

ابوسعیدی با بیان اینکه مرکز توانخبشی و درمانی است، گفت: در این مرکز برای جانبازانی که روی تخت هستند، کار زیادی صورت نمی گیرد.

وی اظهار داشت: در طول روز حدود 50 نفر همدیگر را می بینیم و می رویم و ممکن است ماهی یکبار به اردو برویم و بقیه روزها نیز افراد به ورزش می پردازند ولی جانبازانی که روی تخت هستند و نمی توانند روی ویلچر باشد به امکانات تفریحی بیشتری نیاز دارند.

89 جانباز تحت پوشش هستند

رضا دستغیب رئیس مرکز توانبخشی امام علی (ع) به خبرنگار مهر می گوید: 89 جانباز نخاعی در این مرکز حضور دارند که مرکز تمامی جانبازان استان را پوشش می هد.

وی شمار تختهای فعال مرکز را 25 تخت اعلام کرد و گفت: در این مرکز بصورت شبانه روزی خدمات ارائه می شود و 52 نفر پرسنل در سه شیفت کاری مشغول خدمت هستند.

دستغیب اظهار داشت: برای پرکردن اوقات فراغت سعی شده در کنار امور درمانی برنامه های ورزشی، اردویی و فرهنگی داشته باشیم.

دستغیب افزود: ورزش روزهای سه شنبه و پنجشنبه در مرکز انجام می شود.

وی افزود: از بعد از جنگ تاکنون 25 نفر از جانبازان این مرکز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

مرکز توانبخشی امام علی (ع) ساری سال 68 برای ارائه خدمات به جانبازان تاسیس شده است.

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مینا محسن زاده