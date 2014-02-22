پایانی بر دو روز پرتلاش بر فراز الوند/ رقابتی بدون مدال برای اسکی بازان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آلپاین قهرمانی کشور طی دو روز به میزبانی پیست اسکی همدان از روز پنج شنبه تا جمعه برگزار شد که در نتیجه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات اسکی قهرمانی کشور جوانان یک و دو تیم هایی از استان های اصفهان، فارس، البرز، تهران، کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، کردستان، خراسان رضوی و همدان شرکت داشتند که در روزهای پنج شنبه و جمعه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که عصر جمعه برگزار شد، سرپرست فدراسیون اسکی کشور اظهار داشت: آمار و ارقامی که از استان همدان در دست داریم و بررسی می کنیم نشان دهنده آنست که همدان میزبان چندین رشته، مسابقه و اعزام بوده و آمار در مورد همدان در تمام مراسم تجلیل از قهرمانان حداقل بالغ بر 100 قهرمان آسیایی است و این نشان از پتانسیل بالای همدان دارد.

ناصر طالبی اضافه کرد: همدان در اعزام های المپیک لندن و در هشت رشته ورزشی در مسابقات آسیایی نماینده داشته و اینها به آمایش این سرزمین برمی گردد.

وی عنوان داشت: مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان یک و دو به مناسبت دهه فجر و انتخاب تیم سوم و یا چهارم ملی پوشان اسکی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که چهاردم اسفند تا 18 اسفندماه در تهران برگزار می شود، انجام شد.

سرپرست فدراسیون اسکی کشور ابراز داشت: دو استان فارس و همدان از لیست استان های غیرآمایشی در ورزش اسکی خارج شده اند و این دو استان از رقیب های کاملا جدی برای دیگر استان ها محسوب می شوند.

مسئول کمیته آموزش فدراسیون اسکی کشور نیز گفت: مسابقات اسکی قهرمانی کشور به میزبانی همدان طی دو روز برگزار و روز پنج شنبه در بخش مارپیچ بزرگ و روز جمعه در بخش مارپیچ کوچک انجام شد که در مسابقات رنکینگ جهانی نیز برگزاری مسابقات اینگونه است.

مرتضی ساوه شمشکی اظهار داشت: در کنفدراسیون آسیا از سال 1372 مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سطح آسیا دو بار برگزار می شود که یک بار در رده نونهالان و نوجوانان و در شرایط سنی 11 تا 13 و زیر 13 و یک بار هم در رده جوانان یک و دو که در شرایط سنی 17 تا 20 و زیر 20 سال است.

وی اذعان داشت: این مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی همدان برگزار شد در راستای شناسایی استعداد جوانان در کشور است چراکه کشور عزیزمان برای سومین بار میزبان مسابقات آسیایی اسکی است.

مسئول کمیته آموزش فدراسیون اسکی افزود: ایران یک بار در سال 1377 میزبان مسابقات نونهالان و نوجوانان در پیست اسکی دیزین، یک بار در سال 1389 میزبان مسابقات جوانان یک و دو و 14 اسفند تا 17 اسفندماه نیز یک بار دیگر میزبان این دوره مسابقات در دیزین خواهد بود.

ساوه شمشکی اظهار داشت: از آنجایی که ایران میزبان مسابقات آسیایی است و میزبان می تواند 20 ورزشکار در این مسابقات داشته باشد تصمیم بر آن شد که به غیر از افرادتیم ملی، یک تیم از افراد منتخب استان ها نیز در این دوره از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شرکت کنند.

وی بیان داشت: میزبانی همدان و شرایط مسابقه بسیار عالی بود و به همین دلیل در فصل تابستان نیز مسابقات جهانی اسکی روی چمن در پیست اسکی همدان برگزار می شود.

در پایان این مراسم و در جشن اختتامیه از اسکی بازان برتر توسط مسئولان کشوری و استانی تجلیل و تقدیر شد.

در رشته مارپیچ بزرگ در رده سنی جوانان یک نیما بها از استان البرز اول شد، سید محمد جعفری از استان البرز دوم و دانیال ساوه شمشکی از استان تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در رشته مارپیچ کوچک در رده سنی جوانان یک نیما بها از استان البرز مقام اول را از آن خود کرد، سید محمد جعفری از استان البرز در جایگاه دوم قرار گرفت و دانیال ساوه شمشکی از استان تهران نیز در جایگاه سوم ایستاد.

در رشته مارپیچ کوچک در رده سنی جوانان یک نیز امیرحسین صید از استان البرز در جایگاه اول قرار گرفت، نوید مغدی از استان البرز دوم شد و جابر ذاکری از استان البرز توانست در جایگاه سوم این دوره از مسابقات قهرمانی کشور آقایان قرار گیرد.

همچنین در رشته مارپیچ بزرگ در رده سنی جوانان دو نوید مغدی از استان البرز در جایگاه نخست ایستاد، دانیال خرمی از استان تهران دوم شد و سید امیر صید مقام سوم را از آن خود کرد و در نهایت در نتیجه تیمی جوانان یک در رشته مارپیچ بزرگ نیز استان البرز اول، استان تهران دوم و استان همدان سوم شد.

در نتیجه تیمی جوانان دو در رشته مارپیچ کوچک نیز تیم استان البرز اول شد، استان تهران در جایگاه دوم قرار گرفت و استان فارس نیز جایگاه سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کرد همچنین استان کردستان نیز به کاپ اخلاق مسابقات اسکی قهرمانی کشور به میزبانی همدان دست یافت.