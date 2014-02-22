۳ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۱

خسروی در گفتگو با مهر:

انتخاب استاندار خراسان رضوی به حاشیه رفته است/ دولتمردان پاسخگو باشند

مشهد – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتخاب نشدن استاندار خراسان رضوی گفت: در حال حاضر انتخاب مدیر این استان از سوی دولت به حاشیه رفته است.

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظر می رسد دولت در زمینه انتخاب استاندار خراسان رضوی با تعلل‌های فراوان اسباب حاشیه‌سازی را فراهم کرده و با این وجود بازهم مردم این استان نجیبانه چشم انتظار تصمیم قطعی و نهایی دولت هستند.

وی ادامه داد: تاخیر دولت در تعیین تکلیف مدیریت این استان به موقعیت استراتژیک و ظرفیت های خراسان رضوی لطمه وارد کرده و با توجه به اینکه سال رو به پایان است توقع مدیران و مردم این استان انتخاب استاندار است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت تدبیر و امید باید در ماجرای انتخاب استاندار خراسان رضوی سریع تر به نتیجه لازم می رسید چرا که اکنون سهم خواهان و حاشیه سازان به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.

خسروی تاکید کرد: متاسفانه امروز علیرغم تمامی پیگیری های مجدانه و تذکرات و توصیه های مشفقانه مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی امروز این استان همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.

وی یادآور شد: خراسان رضوی با اقلیمی فراملی پایتخت معنوی ایران اسلامی است و باید هر چه زودتر مدیر این استان انتخاب و پرونده این ماجرا که سبب حاشیه سازیهای گسترده شده بسته شود. 

