محمد اسماعیل‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر استان باید با شناسایی ظرفیت های خود راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی را تدوین و در مسیر استقلال اقتصادی گام بردارد و به عنوان نمونه ضرورت دارد در خراسان رضوی برنامه ریزی لازم برای رسیدن به اقتصادی مقاوم فراهم شود.

وی با بیان اینکه حماسه اقتصادی در صورت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی محقق می شود، ادامه داد: مقوله اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه امور همه دستگاه ها و بخش ها باشد و نباید در این مسیر موازی کاری صورت پذیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،‌‌ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش اقتصاد باید خودخواهی‌ها و خود محوری‌ها را کنار گذاشت و از اجتهادات اقتصادی فردی دست برداشت زیرا از این طریق نمی توان به استقلال اقتصادی رسید.

اسماعیل نیا یادآور شد: بی تردید اگر رهنمودها و فرامایشات مقام معظم رهبری در تمامی عرصه ها به ویژه بخش اقتصاد عملیاتی شود آنگاه اقتصاد کشور از حالت رکود و تورم خارج می شود.

وی تصریح کرد: امروز سراسر ایران به ویژه خراسان رضوی که نقش بسزایی در عرصه اقتصاد دارد باید با اتکا به توان داخلی، استفاده از ظرفیت‌ ها، نیروی انسانی و بهره گیری از منابع داخلی سبب خروج از بن‌بست‌های اقتصادی شوند.