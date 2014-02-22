  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۲

پژمانفر در گفتگو با مهر:

پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت در پایتخت معنوی باشد

پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت در پایتخت معنوی باشد

مشهد – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انجام امور فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های معنوی در پایتخت معنوی ضروری است، گفت: پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت در پایتخت معنوی باشد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ و فرهنگسازی باید در پایتخت معنوی مبنای امور و فعالیت‌های مختلف باشد و نباید در این حوزه شاهد فعالیت های سطحی نگرانه و دیدگاه های افراطی بود.

وی ادامه داد: رونق امور فرهنگی یکی از اصول اساسی در توسعه هر چه بیشتر پایتخت معنوی است و باید در این مسیر از تنگ نظریها و بی برنامگی ها دست برداشت.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشهد نقش برجسته ای در ارائه الگوی فرهنگی به سایر کشورهای جهان دارد، افزود: مسئولان مشهد به دلیل بهره مندی از ظرفیت بارگاه منور رضوی می توانند نقش موثری در تبلیغ فرهنگ رضوی و جهانی کردن این مقوله ایفا کنند و نباید در این زمینه غفلت صورت بگیرد.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: با توجه به اهمیت بحث فرهنگ و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی فرهنگ باید به نقش و جایگاه این موضوع در ساماندهی بخش های مختلف کشور توجه کرد چرا که پایه ارتقاء آداب یک شهر یا کشور اولویت قرار دادن مسائل فرهنگی است.

وی عنوان کرد: پایتخت معنوی باید در همه مسائل و ابعاد خود رویکرد فرهنگی داشته باشد و این رویکرد می‌تواند همه مسائل دیگر را تحت شعاع قرار دهد  لذا پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت مدیران در این شهر مذهبی باشد.

کد مطلب 2240975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها