پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت در پایتخت معنوی باشد

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ و فرهنگسازی باید در پایتخت معنوی مبنای امور و فعالیت‌های مختلف باشد و نباید در این حوزه شاهد فعالیت های سطحی نگرانه و دیدگاه های افراطی بود.

وی ادامه داد: رونق امور فرهنگی یکی از اصول اساسی در توسعه هر چه بیشتر پایتخت معنوی است و باید در این مسیر از تنگ نظریها و بی برنامگی ها دست برداشت.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشهد نقش برجسته ای در ارائه الگوی فرهنگی به سایر کشورهای جهان دارد، افزود: مسئولان مشهد به دلیل بهره مندی از ظرفیت بارگاه منور رضوی می توانند نقش موثری در تبلیغ فرهنگ رضوی و جهانی کردن این مقوله ایفا کنند و نباید در این زمینه غفلت صورت بگیرد.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: با توجه به اهمیت بحث فرهنگ و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی فرهنگ باید به نقش و جایگاه این موضوع در ساماندهی بخش های مختلف کشور توجه کرد چرا که پایه ارتقاء آداب یک شهر یا کشور اولویت قرار دادن مسائل فرهنگی است.

وی عنوان کرد: پایتخت معنوی باید در همه مسائل و ابعاد خود رویکرد فرهنگی داشته باشد و این رویکرد می‌تواند همه مسائل دیگر را تحت شعاع قرار دهد لذا پرداختن به مباحث فرهنگی باید مهمترین محور فعالیت مدیران در این شهر مذهبی باشد.