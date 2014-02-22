هاشم بنی‌هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح جمع آوری آب باران نقش موثری در کاهش بحران کم‌آبی در این استان و تامین منابع آبی دارد.

وی با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند که اجرای این طرح توجیه اقتصادی لازم را ندارد، افزود: اما بنده معتقدم که این طرح توجیه اقتصادی داشته و می‌تواند 60 درصد از مصارف خانگی مردم این استان را تامین کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به علت برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني استان و مرگ دشتها باید به اجرای طرح جمع آوری آب پرداخت تا از این طریق چرخه توليد آب از ابتدا تا انتها مدیریت شود.

بنی هاشمی تصریح کرد: برنامه ريزي به منظور جمع آوري آب باران از سطوح باران گير در فضاي آزاد يا سطوح آماده شهري مثل پشت بام ها منبع آب پايدار و مناسبي را براي مصارف گوناگون فراهم می سازد.

وی یادآور شد: بخش عمده آب باران تبخیرو در سطح زمین جاری می شود به همین دلیل با اجرای این طرح می توان آب باران را جمع و مورد استفاده مصرف خانگی و کشاورزی قرار داد.