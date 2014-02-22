محمدرضا محسنی‌انی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیروی از الگوی علمی بومی در بحث اقتصاد و پیاده سازی محورهای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در استقلال و خودکفایی بیشتر این نظام نقش داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه و راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد، ادامه داد: مدیریت صحیح مصرف انرژی و منابع یکی از راه های موثر برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاوم و کارآمد است و با این روش می توان به خوبی در برابر تحریم های دشمنان ایستادگی کرد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: ایجاد شرایط کارآفرینی یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و از این طریق ضمن کاهش جمعیت بیکاران، توسعه اقتصادی در این سراسر کشور به ویژه خراسان رضوی رقم می خورد.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و مقابله با تحریم‌های دشمنان با ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی راه های رسیدن به یک اقتصاد چابک، فعال و پویا را ترسیم کرده اند.

محسنی‌ثانی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به بهبود فضای کسب و کار داخلی و استفاده از نیروهای بالقوه و بالفعل تاکید دارد و در حقیقت این الگوی اقتصادی به مسئولان یادآوری می کند که از دانش نخبگان استفاده کرده و با اقتصاد مبتنی بر دانش سبب کاهش اثرات تحریم‌ها شوند.

وی بیان کرد: راه رسیدن به اقتصادی مقاوم در کنار سایر مولفه ها کاهش وابستگی به منابع نفتی است و در این راستا باید با حمایت از تولید داخلی زمینه تحقق استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را فراهم ساخت.