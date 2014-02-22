ظهور جریان منفعل و سازش پذیر در کشور/ بیش از هر زمان دیگر به بصیرت و معنویت نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج شامگاه جمعه در مراسم اولین سالگرد شهیدان کلالی و فطرس در دانشکده پیراپزشکی بروجرد افزود: امروز آنچه بیش از هر چیز دیگری به آن نیاز داریم استقامت در مسیر اصول و ارزشهای اسلامی است.

وی تصریح کرد: این همان راهی است که شهدای ما انتخاب کرده و پروردگار هم به برکت آن توفیق شهادت را به آنان عطا کرد.

وی با بیان اینکه شهدا در وصیت نامه های خود نکات مشترکی دارند که ما را به آن سفارش داده اند افزود: کنار ولایت ایستادن و دفاع از رهبری انقلاب، ادامه راه شهداء و حفظ اصول و ارزشهای انقلاب از جمله سفارشهای شهیدان است.

بیش از هر زمان دیگر به بصیرت و معنویت نیاز داریم

سراج با بیان اینکه برای عمل به سفارشات شهیدان باید به لوازمی مجهز باشیم ادامه داد: یکی از این لوازم بصیرت است که به وسیله آن می توانیم ادامه دهنده راه شهداء باشیم و از حریم ولایت،ارزشها و اصول انقلاب دفاع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر به بصیرت و معنویت نیاز داریم افزود: مسئله بصیرت به منزله آگاهی، شناخت دشمن و شناخت حق کار بسیار مهمی است.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) اظهار داشت: بصیرت راهنما و قطب نمایی است که به ما کمک می کند بتوانیم راه شهداء را پیدا و در مسیر ولایت حرکت کنیم و پاسدار حرمت خون شهیدان باشیم.

وی با بیان اینکه امروز یکی از مقاطعی است که به طور قطع به بصیرت نیاز داریم افزود: بصیرت با دشمن شناسی و تشخیص جبهه حق و امام حق ممکن خواهد شد.

شاهد ظهور مجدد جریانی منفعل و سازش پذیر در جامعه هستیم

سراج همچنین با بیان اینکه امروز شاهد ظهور مجدد جریانی منفعل، سازش پذیر و سلطه پذیر در جامعه هستیم، تصریح کرد: جریانی که اگر در جامعه مجال ظهور پیدا کند به اصول و ارزشهای جامعه پشت خواهد کرد.

وی افزود: این جریان منفعل منحصر به امروز نبوده و از آغاز انقلاب نیز آن را تجربه کرده ایم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر دو جریان سلطه ناپذیر و سازش پذیر در جامعه وجود دارد اظهار داشت: جریان سازش پذیر از همان اوایل در درون انقلاب شکل گرفت به طوریکه این جریان به رهبری دینی، عزم، همت و اراده جوانان کشور باور نداشت.

وی با بیان اینکه به برکت ولایت فقیه ارزشهای انقلاب و شهداء تا به امروز تقویت شده که نباید فراموش کنیم، عنوان کرد: امروز در مقابل، جریان سازش پذیر با دشمن در قامت یک جریان مرعوب ظاهر شده است.

جریانهای مرعوب بار دیگر گرد هم آمده اند

وی افزود: همه این جریانهای مرعوب به صورت یک جا بار دیگر گرد هم آمده تا یک جریان جدیدی در کشور ظاهر شود.

سراج با بیان اینکه جریان جدید استکبار ستیزی و سلطه ناپذیری را کار آمد نمی داند اظهار داشت: از نظر این جریان سلطه پذیر، عزت طلبی در جامعه پرهزینه است و معترض هستند که تا چه زمانی می بایست هزینه این عزت طلبی را پرداخت کنیم.

این استاد دانشگاه امام حسین(ع) افزود: جریان منفعل به دنبال القاء این موضوع است که سلطه ناپذیری غیر عقلانی است و از نظر آنها در بازی با دشمن به بازی برد - برد رسیده اند.

وی تصریح کرد: امروز باید یاد، نام و محفل شهداء با بصیرت آفرینی توام باشد زیرا شهداء با بصیرت در جریان سلطه ناپذیری حرکت کرده اند.

کارنامه اصولگرایان از بقیه دولتها درخشان تر بوده است

وی ادامه داد: جریان سلطه پذیر به دشمنی با آمریکا معترضند و اگر چه امروز نامی از امام راحل(ع) و شهداء می برند اما در اصل به آنها پایبند نیستند.

سراج با بیان اینکه ما معتقدیم که ماهیت آمریکا تغییر نکرده که بخواهیم دنبال رفع کدورت با آمریکا باشیم افزود: تجربه تاریخی از دیگر ملتها به ما نشان داده است که نمی توانیم به آمریکا اعتماد کرده و رابطه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تمامی دولتها تا به امروز تلاش خود را کرده اند اما کارنامه اصولگرایان از بقیه دولتها درخشان تر بوده است.

وی افزود: اما برخی بنابر دلایلی می خواهند سیاه نمایی کنند زیرا می خواهند بگویند ایستادن به پای اصول گرایی ارزشی ندارد و باید راه و روش سلطه پذیری را پیشه کنیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: موفقیت و استقلال طلبی امروز ملت ایران به واسطه عزتمندی و سلطه ناپذیری شهداء است.

به چه دلیل باید از عزت مداری و سلطه ناپذیری دست بکشیم؟

وی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران با رتبه 17 رشد علمی در سال 2011، دارای رتبه 9 فناوری نانو، رتبه 9 در تولید بیوداروها، جزء هشت کشور برتر علمی، سومین کشور جهان در سد سازی و ساخت فضانورد از کشورهای شاخص در دنیا است.

وی با بیان اینکه به چه دلیل باید از عزت مداری و سلطه ناپذیری دست بکشیم و به شهداء پشت کنیم افزود: امروز اگر عزت مداری و الهام بخشی به دیگر کشورها را به دست آورده ایم به واسطه عزت مندی و سلطه ناپذیری ملت ایران بوده و شهداء با بصیرت جان خود را در این راه تقدیم کرده اند.

بنابر این گزارش مراسم اولین سالگرد شهیدان حاج مهدی فطرس و فرشید کلالی که سال گذشته در جنگ با اشرار به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند با حضور مسئولین و خانواده های شهداء و جمعی از بسیجیان پایگاه مقاومت ابوذر بروجرد برگزار شد.