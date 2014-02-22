دولت برای ایجاد امید در بین جوانان بوشهری تدبیر کند/ اماکن فرهنگی و هنری بوشهر در معرض تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه بالای فرهنگی استان بوشهر بر کسی پوشیده نیست و این استان در عرصه‌های فرهنگی و هنری حرف‌های بسیار زیادی برای گفتن دارد و البته لازم است که زیرساخت‌های لازم برای رشد این بخش‌ها فراهم شود.

در سال‌های اخیر شاهد حضور هنرمندان استان بوشهر در جایگاه‌های بسیار خوبی بوده‌ایم و فرهنگ و هنر استان بوشهر در جشنواره‌های مختلف افتخار آفرینی‌های بسیار زیادی داشته‌اند ولی متاسفانه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان بوشهر تغییر چندانی نداشته است.

در سطح دنیا توجه بسیار زیادی به موضوع هنر می شود و همواره تلاش می‌شود که زیرساخت‌های مورد نیاز برای کار و فعالیت هنرمندان توسعه یابد و این توسعه رشدی بیش از روند توسعه آن کشورها دارد که این موضوع مبین اهمیت هنر در بین کشورهای توسعه یافته است.

در ایران و در سایر شهرها نیز تلاش بسیار زیادی صورت گرفته است ولی در استان بوشهر این زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان رشد نیافته است و کمبودهای فراوانی در این بخش هستیم.

تعطیلی مراکز فرهنگی هنری استان بوشهر به‌جای توسعه زیرساخت‌ها

استان بوشهر دارای فرهنگ غنی و بزرگی است که با زندگی مردم گره خورده است و ما در زمان سفر، کار و... شاهد این همبستگی زندگی با هنر هستیم.

در استان بوشهر علاوه بر اینکه شاهد توسعه در این بخش نبوده‌ایم بلکه در سال‌های اخیر همواره صحبت‌هایی مبنی بر تعطیلی بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری استان بوشهر به گوش رسیده است و شاهد چندین بار پلمپ شدن این مجتمع هستیم.

سینما بهمن بوشهر به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین سینمای بوشهر نیز مشکلات بسیار زیادی داشته است و در چندین مرحله تعطیل شده است و یا برق آن قطع شده است و همین چند روز پیش نیز شاهد بروز چنین مشکلی بوده‌ایم.

بی اهمیتی به پلمپ مجتمع فرهنگی بی اهمیتی به فرهنگ این استان است

خداداد رضایی نمایشنامه نویس و استاد دانشگاه در خصوص تاریخچه هنر در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ و هنر جدا از دیگر احتیاجات رفاهی بشر نیستند و همان‌طور که انسان امروزی برای راحت زیستن به آب، هوا، برق، گازو... نیاز دارد فرهنگ و هنر نیز از دیگر احتیاجات بشری است که فرد بتواند در کنار همنوعان خود زندگی بهتر و لذت بخش تری را داشته باشد.

وی در خصوص تعطیلی مکرر مجتمع فرهنگی نهم دی در استان بوشهر عنوان کرد: متاسفانه مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر که تنها مکان هنری در استان است برای بار سوم پملپ می‌شود؛ حال جای این سوال است اگر آب و برق این شهر به مدت سه روز قطع شود مسئولین تلاش‌های مکرر برای حل مشکل انجام می دادند.

رضایی ضمن بیان اینکه چرا استان جایی برای فعالیت‌های آسوده هنرمندان ندارد، خاطرنشان کرد: چرا باید هنرمندان درگیر باز شدن پلمپ باشند، این ساختمان دولتی است و افراد ذیربط باید برای این مشکل چاره ای بیندیشند.

وی گفت: هنر خود را از دین و فرهنگ این سرزمین اخذ کرده است و همیشه مورد استقبال مردمی قرار گرفته است شایسته نیست با پلمپ مجتمع فرهنگی مردم را از فرهنگ جدا کنیم، بی‌اهمیتی به رخ دادن چنین اتفاقاتی یعنی بی‌اهمیتی به فرهنگ یک شهر و حتی یک کشور است.

ادامه قطع برق سریالی قدیمی‌ترین سینمای استان بوشهر

سینما بهمن قدیمی ترین سینمای بوشهر است که در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبرو بود و این مشکلات موجب تعطیلی مکرر این سینما شده است.

سید محمد حسین سید زاده رئیس حوزه هنری استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بدهی معوقه 35 میلیون برق سینما بهمن بوشهر اظهار داشت: قطعی برق برای چندمین بار است که موجب تعطیلی این سینما می شود سینما بهمن بوشهر درآمد کمی دارد و امیدواریم بدهی‌های برق آن قسط بندی شود تا بتوان آن را پرداخت کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از فیلم های درحال اکران این سینما بالا بان است خاطرنشان کرد: بالابان ساخته فیلمساز بوشهری سید رضا صافی است که در این سینما در حال اکران بوده واکران این فیلم در دیگر شهرها منوط به میزان استقبال از آن در بوشهر است که با تعطیلی سینما آینده این فیلم نیز نا مشخص می شود.

نبود گزینه‌ای مناسب یا کم کاری وزارت خانه

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر چندین ماه است که توسط سرپرست اداره می شود وبه نظر می رسد طولانی شدن دوره سرپرستی اداره کل ارشاد بوشهر عملا انگیزه و توان متولی آن جهت پیگیری مشکلات پیش پا افتاده ای نظیر بدهی برق - حتی در حد تعامل با آن اداره- را هم سلب کرده است.

اکنون شاهد وضعیت بغرنج بر نهاد متولی فرهنگ و هنر استان بوشهر هستیم و بیم آن می رود که مشکلات بیشتری رخ داده که امیدواریم هرچه زودتر به سریال اتفاقات بد فرهنگی و هنری در استان خاتمه داده شود.

استاندار بوشهر در نشستی با جمعی از هنرمندان بوشهر اظهار داشت: برای مدیرکلی ارشاد اسلامی استان بوشهر چند گزینه برای مصاحبه انتخاب شد که بر روی یکی از آنها به نتیجه رسیدند و من از بین این افراد هیچکدام را به دیگری ترجیح ندادم.

سالاری در این نشست حامل اخبار خوب و اتفاقات شیرین فرهنگی و هنری مانند اجرای گروه های موسیقی در استان و برگزاری جشنواره خلیج فارس بود که امیدواریم این برنامه ها در استان اجرایی شود.

مجتمع هنری نهم دی اکنون به مدت دو ماه با میانجی گری هنرمندان باز شده است؛ امیدوارم تدبیری اندیشیده شود که دو ماه دیگر رسانه ها ننویسند تنها مجتمع فرهنگی و هنری در استان بوشهر تعطیل شد.

گزارش: نساء کروندی