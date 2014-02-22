آتش سوزي در قطار طبس - بندرعباس/ بار پنبه سوخت

به گزارش خبرنگار مهر از یزد، اين قطار كه از سمت طبس بهسوي بندرعباس در حال حركت بود، در حوالي ايستگاه مباركه بافق دچار حريق شد.
بار اين قطار پنبه بود و حادثه آتشسوزي در يكي از واگنها سبب سوختن 60 تا 70 درصد بار اين واگن شد.
اين حادثه عصر جمعه اتفاق افتاد و به گفته شاهدان عيني اگر در ساعات اوليه مهار مي شد، خسارت چنداني بهدنبال نداشت اما تاخير نيروها امدادرساني و آتش نشاني سبب گسترده شدن آتش در واگن شد.
با جدا كردن واگني كه آتشسوزي در آن رخ داد، در نهايت اين حادثه در نهايت ساعت 11 ديشب مهار شد و خسارت جاني نيز در بر نداشت.
بهرغم تأیید این خبر از سوی منابع رسمی استان یزد در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر، هیچ یک از مسئولان حاضر به ارائه توضیحات بیشتر پیرامون این حادثه نشدند.
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