  1. استانها
  2. یزد
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۵۶

در ايستگاه مباركه بافق/

آتش سوزي در قطار طبس - بندرعباس/ بار پنبه سوخت

آتش سوزي در قطار طبس - بندرعباس/ بار پنبه سوخت

قطار باربري طبس – بندرعباس در حوالي ايستگاه مباركه بافق دچار آتش سوزي شد.

به گزارش خبرنگار مهر از یزد، اين قطار كه از سمت طبس به‌سوي بندرعباس در حال حركت بود، در حوالي ايستگاه مباركه بافق دچار حريق شد.

بار اين قطار پنبه بود و حادثه آتش‌سوزي در يكي از واگن‌ها سبب سوختن 60 تا 70 درصد بار اين واگن شد.

اين حادثه عصر جمعه اتفاق افتاد و به گفته شاهدان عيني اگر در ساعات اوليه مهار مي‌ شد، خسارت چنداني به‌دنبال نداشت اما تاخير نيروها امدادرساني و آتش نشاني سبب گسترده شدن آتش در واگن شد.

با جدا كردن واگني كه آتش‌سوزي در آن رخ داد، در نهايت اين حادثه در نهايت ساعت 11 ديشب مهار شد و خسارت جاني نيز در بر نداشت.

به‌رغم تأیید این خبر از سوی منابع رسمی استان یزد در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر، هیچ یک از مسئولان حاضر به ارائه توضیحات بیشتر پیرامون این حادثه نشدند.

کد مطلب 2240995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها