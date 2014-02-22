طرح صیانت از نهاد خانواده در البرز اجرا می شود

خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این خبر اظهار داشت: جامعه هدف ما کل خانواده های استان البرز است و مناطق آسیب دیده باید شناسایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار گرفته شده از کلانتری های محلات، 10 جرم به عنوان جرایم در مناطق قابل رصد است که این نشان دهنده آسیب پذیر بودن مناطق است.

همچنین وی در ادامه این جرایم را جرایم خشن، ضرب و جرح، اعتیاد به مواد مخدر، آسیب های طلاق، دعواهای خانوادگی، کودک آزاری و...عنوان کرد و افزود: اگر خانواده توانمند و آگاه باشد می تواند تمامی این مسائل و مشکلات را به آسانی حل کند.

مدیر اداره پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی دادگستری کل استان البرز نیز با اشاره به سند تحول آموزش و پرورش و تاکید این سند بر آموزش قانونگرایی و "احترام به قانون" به دانش آموزان و والدین آنها، آموزش و پرورش را بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی جامعه ای عاری از آسیبهای اجتماعی و جرایم را نتیجه یک نظام آموزشی اصولی و با برنامه دانست که پیشرو تحولات بنیادین در کشور باشد.

در ادامه وی بر استفاده از ظرفیت بازنشستگان آموزش و پرورش در امر آموزش قانونگرایی و آگاهی بخشی در خصوص آسیبهای اجتماعی به دانش آموزان و همچنین والدین آنها تاکید کرد.

آسیب های اجتماعی به عنوان دغدغه های ملی هستند

در ادامه مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیب های اجتماعی را نباید دست کم گرفت و آسیب ها به عنوان دغدغه های ملی هستند.

طاهری یادآور شد: باید از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های نظام در جهت پیگیری و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی با ارائه راه کارهای مناسب استفاده کرد.

وی در پایان تصریح کرد: ما می توانیم با انجام اقدامات عملیاتی و سازماندهی و مدیریت برنامه ها و به کار گیری روش های جدید مطابق با خواسته ها ، امیال و نگرش های جوانان با آنها در راستای حل معضلات اجتماعی تعامل و برنامه ریزی کنیم.